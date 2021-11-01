Evde midye dolma nasıl yapılır? İşte midye dolma tarifi ve malzemeleri...

Genellikle sokakta tüketilen ve sevilen atıştırmalıklardan biri olan midye dolmayı evde hazırlamak da mümkün. Midyenin yumuşak olması için, tarife başlarken içindeki tüyler kopartılmalıdır. Midyenin iç harcı için damak tadınıza uygun baharatları pirince ilave edebilirsiniz. Midye dolma yaparken kullanacağınız soğanları rendeleyerek aromalı bir tat elde edebilirsiniz. İşte midye dolma tarifi...

MİDYE DOLMA MALZEMELERİ

40 adet kabuklu midye

1 adet taze sıkılmış limon suyu

¾ su bardağı zeytinyağı

2,5 su bardağı sıcak su

İç pilav için:

1,5 su bardağı pirinç

1 çay kaşığı domates salçası (arzuya göre)

8 yemek kaşığı zeytinyağı

4 adet orta boy kuru soğan

2,5 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı yenibahar

50 gram dolmalık fıstık

1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

1 yemek kaşığı kuş üzümü (arzuya göre)

¼ demet dereotu

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı toz şeker

MİDYE DOLMA NASIL YAPILIR?

Öncelikle midyeleri bol suda yıkayın. Lekeleri fırça ile temizleyin. Bitişik, kabuklu kısımlarını birbirinden ayırmadan keskin bir bıçak yardımıyla uç kısımlarından açın. Tüylü kısımlarını elinizle çekerek alın. Kabuklu midyeleri soğuk su dolu bir kapta kısa süre bekletin. Bol suda yıkayıp sularını süzdükten sonra ayrı bir yerde bekletin. Sonrasında, ayıklanmış pilavlık pirinci, ılık ve tuzlu suda 15 dakika kadar bekletin. Kabuğunu soyulmuş kuru soğanları kare halinde doğrayın. Kuş üzümlerini kumunun çıkması için ılık suda bekletin.

Suyu süzülen pirinci duru su çıkana kadar durulayın. Zeytinyağını geniş bir pilav tenceresinde ısıtıp dolmalık fıstıkları hafif renk alana dek kavurun. İsteğe göre az miktarda domates salçasını katıp karıştırın. Pirinci ekledikten sonra kısık ateşte kavurmayı sürdürün. Suyu süzülen ve durulanmış kuş üzümleri, karabiber, tuz, yenibahar, taze sıkılmış limon suyu ve toz şekeri ilave edin ve karıştırın.

Sıcak suyunu verip kısık ateşte pirinçler hafif diri kalacak şekilde pişirin. İncecik kıyılmış dereotunu ilave edin ve ardından ılık pilavı bir kenara alıp dinlendirin. Kabuklarını araladığınız midyelerin iç kısımlarını birer tatlı kaşığı kadar iç pilavla doldurup sıkıca kapatın. Geniş kısımları aşağı bakacak şekilde tencereye dizin. Sonrasında üzerlerine zeytinyağı dökün. Ağırlık yapması adına üzerlerine porselen bir tabak kapatıp sıcak su gezdirin. Kısık ateşte 25-30 dakika kadar pişirin. Midye dolmaların üzerine limon suyu ekleyin ve soğuk servis edin. Afiyet olsun.



