Hazırlaması çok kolay! Atıştırmalığın en güzel hali karamelli toffee tarifi...

Karamel, yediden yetmişe herkesin sevdiği bir tat. Hele ki toffee ile bir araya gelince vazgeçilmez bir atıştırmalık haline geliyor. Hafif ve bir o kadar da leziz olan bu şekerlemeyi hepimiz çok seviyoruz. Dışarıdan temini çok kolay olan, artık her yerde bulabildiğimiz bu karamelli toffeeleri yerken içimiz rahat mı peki? "Karamelli toffeeler sağlıklı bir şekilde üretiliyor mu?" sorusu sizin de aklınızı kurcalıyor olabilir. Öyleyse size harika bir haberimiz var: Hem daha lezzetli hem de bütçe dostu karamelli toffeeleri evde yapmak mümkün! İşte, herkese parmaklarını yedirtecek karamelli toffee tarifi...
Malzemeler:
80 ml krema
250 gr pudra şekeri
1 paket vanilya
Yapılışı:
İlk olarak karameli dökmek için bir tepsi ayarlayın.
Daha sonra bu tepsiyi yağlayın.
Yağladığınız tepsinin üzerine yağlı kağıt serin ve yağlı kağıdı da yağlayın.
Bir tencereye krema ve vanilyayı dökün.
Orta ateşte kaynayıncaya kadar ısıtın.
Bu sırada ocağın başka bir gözünü orta ateşte yakın.
Bu göze bir teflon tencere koyun ve bu tencereye pudra şekerinden bir miktar ekleyin.
Pudra şekerini karıştırarak eritin.
Eriyen pudra şekerine kalanını da yavaş yavaş ilave edin ve tamamını eritin.
Eğer derece kullanıyorsanız 180 dereceye gelince kavrulma işleminin tamamlandığını anlayabilirsiniz.
Derece kullanmıyorsanız karışım altın sarısı rengini alınca istenilen aşamaya geldiğini görebilirsiniz.
Karışım altın sarısı rengini aldıktan sonra içine kremayı ilave edin ve karıştırın.
Sonra tereyağını ekleyin ve 1-2 dakika daha pişirin.
Pişen karışımı yağlı kağıdın üzerine dökün.
Üzerine tekrar yağlı kağıt serin ve buzdolabında 2 saat kadar bekletin.
Soğuyan ve donan toffeeyi istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Kestikten sonra dilerseniz buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.
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