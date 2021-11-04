Hazırlaması çok kolay! Atıştırmalığın en güzel hali karamelli toffee tarifi...

Karamel, yediden yetmişe herkesin sevdiği bir tat. Hele ki toffee ile bir araya gelince vazgeçilmez bir atıştırmalık haline geliyor. Hafif ve bir o kadar da leziz olan bu şekerlemeyi hepimiz çok seviyoruz. Dışarıdan temini çok kolay olan, artık her yerde bulabildiğimiz bu karamelli toffeeleri yerken içimiz rahat mı peki? "Karamelli toffeeler sağlıklı bir şekilde üretiliyor mu?" sorusu sizin de aklınızı kurcalıyor olabilir. Öyleyse size harika bir haberimiz var: Hem daha lezzetli hem de bütçe dostu karamelli toffeeleri evde yapmak mümkün! İşte, herkese parmaklarını yedirtecek karamelli toffee tarifi...

KARAMELLİ TOFFEE

Malzemeler:

80 ml krema

250 gr pudra şekeri

1 paket vanilya

80 gr. tereyağı

Yapılışı: