Evde nasıl limon yetiştirilir? Tek ihtiyacınız...

Limon sever misiniz? Tiki olanlar haricinde herhalde limon sevmeyen yoktur. Limon, sağlıklıdır ve eklendiği her şeye lezzet verir. Limon, neredeyse her derde deva olduğundan yaz kız her evde bulundurulması gereken bir besindir. Üstelik yetiştirmesi de kolaydır. Bahçesi olanlar için limon yetiştirmek oldukça basittir. Peki bahçesi olmayanlar için? Evinizde limon yetiştirebilir misiniz? Cevabı biz verelim. Evet, yetiştirebilirsiniz. Bu yöntem ile evinizde de oldukça kolay bir şekilde limon yetiştirip taze taze tüketebilirsiniz.

EVDE NASIL LİMON YETİŞTİRİLİR?

Malzemeler:

1 adet limon

Toprak

Saksı

Streç film

Limonun güneş görebileceği bir nokta

Nasıl yetiştirilir?