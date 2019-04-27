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Evde nasıl limon yetiştirilir? Tek ihtiyacınız...

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 27.04.2019 16:01 | Son Güncelleme

Evinizde limon yetiştirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tek ihtiyacınız olan bir tane çekirdek. Peki evde nasıl limon yetiştireceğiz? Hep beraber bakalım...

Evde nasıl limon yetiştirilir? Tek ihtiyacınız...

Limon sever misiniz? Tiki olanlar haricinde herhalde limon sevmeyen yoktur. Limon, sağlıklıdır ve eklendiği her şeye lezzet verir. Limon, neredeyse her derde deva olduğundan yaz kız her evde bulundurulması gereken bir besindir. Üstelik yetiştirmesi de kolaydır. Bahçesi olanlar için limon yetiştirmek oldukça basittir. Peki bahçesi olmayanlar için? Evinizde limon yetiştirebilir misiniz? Cevabı biz verelim. Evet, yetiştirebilirsiniz. Bu yöntem ile evinizde de oldukça kolay bir şekilde limon yetiştirip taze taze tüketebilirsiniz.

EVDE NASIL LİMON YETİŞTİRİLİR?

Malzemeler:

  • 1 adet limon
  • Toprak
  • Saksı
  • Streç film
  • Limonun güneş görebileceği bir nokta

Nasıl yetiştirilir?

  • Saksıya toprağı iyice koyun. Üstüne su dökün. Toprak ile saksının üst kısmı arasında 3 cm boşluk olmalı.

  • Limonu kesin ve çekirdeklerini çıkarın. En güzel görünen çekirdeği seçmeye çalışın. Bir de limon yetişirken neme ihtiyaç duyduğundan, en sulu çekirdek en ideali olacaktır. Parmağınızla saksının altına doğru bir delik açın ve çekirdeği oraya yerleştirin.

  • Üstünü kapattıktan sonra yeniden sulayın. Her tür toprak işe yarayacaktır. Ancak çiçekçiye sorarsanız size en uygun toprağı verecektir.

  • Saksının üstünü streç filmle kapatın. Direk güneş ışığı alabileceği bir yere koyun.

  • Limonu çürütmemek için fazla sulamayın. Bitki topraktan çıktıktan sonra streç filmi çıkartın (Genelde 1-2 hafta içinde gerçekleşir).

  • Saksıyı güneş alan bir yerde bekletmeye devam etti. Limonun günde 8 saat güneş ışığına ihtiyacı var.

    • LİMONUN BAKIMI

    • Nemin korunması için düzenli olarak sulamayı ihmal etmeyin. Dibinde delikler olan saksılar limon yetiştirmek için daha elverişlidir.

    • Saksının güneş ışığına maruz kaldığından emin olun.

    • Bitki artık büyümeye başlayınca daha büyük bir saksıya yerleştirin ve gübre ekleyin. Sonra isterseniz balkona isterseniz de bahçeye çıkartın.

    • Limon yetiştirmek için en iyi mevsim ilkbahardır.

    Bundan sonra limona para vermek yerine evinide yetiştidiğiniz limonları doğal doğal tüketeceksiniz. Evinde veya bahçesinde bitki yetiştirmeyi seven kişilerle bu bilgileri paylaşmayı unutmayın.

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