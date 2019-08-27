Günün tarifi: Buzluk böreği

Şimdiden hazırlayıp buzluğa atın. Zamanı gelince buzluktan çıkarıp gönül rahatlığıyla pişirin. Lezzetine doyum olmayan buzluk böreğinin detayları;
MALZEMELER
4 adet yufka
200 gram beyaz peynir
3 adet haşlanmış patates
2 yemek kaşığı doğranmış maydanoz
Sosu için:
3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
1/2 su bardağı süt
Üzeri için:
1 adet yumurta sarısı
1 yemek kaşığı susam
1 yemek kaşığı çörek otu
Börekleri ıslatmak için:
1 su bardağı su
Kilitli buzdolabı poşeti içerisinde derin dondurucuda beklettiğiniz börekleri arzu ettiğiniz zaman fırınlayabilirsiniz.
YAPILIŞI
Böreğin sosu için; kısık ateşte erittiğiniz tereyağı ve sütü karıştırın.
İç harcı için; kabuklarını soyduğunuz haşlanmış patates, beyaz peynir ve doğranmış maydanozu püre haline getirin.
İki adet yufkayı mutfak tezgahı üzerine açın. Hazırladığınız sostan üzerine gezdirip bir fırça yardımıyla sürün.
Yufkaları uzun şeritler halinde kesip ortada kalan şeritleri iki eşit parçaya bölün.
Uç kısımlarına hazırladığınız patatesli ve peynirli iç harçtan yerleştirip katlayarak muska şeklinde sarın.
Derin bir süzgece aldığınız böreklerin üzerine içme suyu gezdirip fazla suyunun süzülmesini sağlayın.
Suyunu çeken börekleri kilitli buzdolabı poşetlerine yerleştirip derin dondurucuya kaldırın.
Pişirme işlemi öncesinde yağlı kağıt serili fırın tepsisi üzerine dizdiğiniz böreklere yumurta sarısı sürüp susam ve çörek otu serpiştirin.
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirdiğiniz börekleri sıcak olarak servis edin.
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