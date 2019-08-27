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Günün tarifi: Buzluk böreği

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 27.08.2019 13:48 | Son Güncelleme

İstediğiniz zaman fırınlayıp pişireceğiniz buzluk böreği özellikle çalışanlar için hayat kurtaran bir tarif oluyor.

Günün tarifi: Buzluk böreği

Şimdiden hazırlayıp buzluğa atın. Zamanı gelince buzluktan çıkarıp gönül rahatlığıyla pişirin. Lezzetine doyum olmayan buzluk böreğinin detayları;

MALZEMELER
4 adet yufka
200 gram beyaz peynir
3 adet haşlanmış patates
2 yemek kaşığı doğranmış maydanoz

Sosu için:

3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
1/2 su bardağı süt

Üzeri için:
1 adet yumurta sarısı
1 yemek kaşığı susam
1 yemek kaşığı çörek otu

Börekleri ıslatmak için:
1 su bardağı su

Kilitli buzdolabı poşeti içerisinde derin dondurucuda beklettiğiniz börekleri arzu ettiğiniz zaman fırınlayabilirsiniz.

YAPILIŞI
Böreğin sosu için; kısık ateşte erittiğiniz tereyağı ve sütü karıştırın.

İç harcı için; kabuklarını soyduğunuz haşlanmış patates, beyaz peynir ve doğranmış maydanozu püre haline getirin.

İki adet yufkayı mutfak tezgahı üzerine açın. Hazırladığınız sostan üzerine gezdirip bir fırça yardımıyla sürün.

Yufkaları uzun şeritler halinde kesip ortada kalan şeritleri iki eşit parçaya bölün.

Uç kısımlarına hazırladığınız patatesli ve peynirli iç harçtan yerleştirip katlayarak muska şeklinde sarın.

Derin bir süzgece aldığınız böreklerin üzerine içme suyu gezdirip fazla suyunun süzülmesini sağlayın.

Suyunu çeken börekleri kilitli buzdolabı poşetlerine yerleştirip derin dondurucuya kaldırın.

Pişirme işlemi öncesinde yağlı kağıt serili fırın tepsisi üzerine dizdiğiniz böreklere yumurta sarısı sürüp susam ve çörek otu serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirdiğiniz börekleri sıcak olarak servis edin.

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