Baklava yufkasından Sarıyer böreği yapımı: Şipşak hazır ve aşırı lezzetli!

Lezzeti dillere destan olan Sarıyer böreğini, baklava yufkası kullanarak hazırladık ve tadına doyamadık. Bir kez bu tarifi hazırlayan mutfağında sürekli olarak baklavalık yufka bulunduracağı kesin :) İşte baklavalık yufkadan Sarıyer böreği yapımı.
15 adet baklavalık yufka
100 gram kıyma
1/2 adet kuru soğan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Bir yemek kaşığı çam fıstığı
Bir yemek kaşığı kuş üzümü
Bir çay kaşığı karabiber
Bir tatlı kaşığı tuz
İçi ve üzeri için:
75 gram eritilmiş tereyağı
Bir fincan süt
3/4 su bardağı zeytinyağı
Zeytinyağı derin bir tavanın içine alın ve kıymayı kavurmaya başlayın. Kıymanın hemen ardından soğanları ilave edin.
Çam fıstığı ve kuş üzümlerini de ekledikten sonra baharatlarını katın ve birbirleriyle soteleyin. İçi ve üzeri için hazırlayacağınız karışım için zeytinyağını, erittiğiniz tereyağını ve sütü bir kabın içine aktarın ve çırpıcıyla çırpın.
Yufkalardan 5 tanesini üst üste dizerek her katına hazırladığınız karışımdan sürün. En üst katına kıymalı harcı ekledikten sonra kıvırarak sarın.
Üzerine de karışımı sürün ve 180 derecelik fırında 20 dakika pişirin.
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