Baklava yufkasından Sarıyer böreği yapımı: Şipşak hazır ve aşırı lezzetli!

Lezzeti dillere destan olan Sarıyer böreğini, baklava yufkası kullanarak hazırladık ve tadına doyamadık. Bir kez bu tarifi hazırlayan mutfağında sürekli olarak baklavalık yufka bulunduracağı kesin :) İşte baklavalık yufkadan Sarıyer böreği yapımı.

MALZEMELER

15 adet baklavalık yufka

100 gram kıyma

1/2 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Bir yemek kaşığı çam fıstığı

Bir yemek kaşığı kuş üzümü

Bir çay kaşığı karabiber

Bir tatlı kaşığı tuz

İçi ve üzeri için:

75 gram eritilmiş tereyağı

Bir fincan süt

3/4 su bardağı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

Zeytinyağı derin bir tavanın içine alın ve kıymayı kavurmaya başlayın. Kıymanın hemen ardından soğanları ilave edin.

Çam fıstığı ve kuş üzümlerini de ekledikten sonra baharatlarını katın ve birbirleriyle soteleyin. İçi ve üzeri için hazırlayacağınız karışım için zeytinyağını, erittiğiniz tereyağını ve sütü bir kabın içine aktarın ve çırpıcıyla çırpın.

Yufkalardan 5 tanesini üst üste dizerek her katına hazırladığınız karışımdan sürün. En üst katına kıymalı harcı ekledikten sonra kıvırarak sarın.

Üzerine de karışımı sürün ve 180 derecelik fırında 20 dakika pişirin.

