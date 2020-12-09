YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Baklava yufkasından Sarıyer böreği yapımı: Şipşak hazır ve aşırı lezzetli!

Baklava yufkasından Sarıyer böreği yapımı: Şipşak hazır ve aşırı lezzetli!

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 09.12.2020 16:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Baklava yufkasından Sarıyer böreği yapımı: Şipşak hazır ve aşırı lezzetli!

Baklava yufkasından sadece tatlı değil, tuzlu tariflerin şahı olan börek de yapıyoruz artık. Evde Sarıyer böreği nasıl yapılır diyenler için baklava yufkası kullandık ve enfes bir iç harç hazırladık. Lafı uzatmadan detayları ele alıyoruz, buyursunlar.

Lezzeti dillere destan olan Sarıyer böreğini, baklava yufkası kullanarak hazırladık ve tadına doyamadık. Bir kez bu tarifi hazırlayan mutfağında sürekli olarak baklavalık yufka bulunduracağı kesin :) İşte baklavalık yufkadan Sarıyer böreği yapımı.

MALZEMELER

15 adet baklavalık yufka
100 gram kıyma
1/2 adet kuru soğan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Bir yemek kaşığı çam fıstığı
Bir yemek kaşığı kuş üzümü
Bir çay kaşığı karabiber
Bir tatlı kaşığı tuz

İçi ve üzeri için:
75 gram eritilmiş tereyağı
Bir fincan süt
3/4 su bardağı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

Zeytinyağı derin bir tavanın içine alın ve kıymayı kavurmaya başlayın. Kıymanın hemen ardından soğanları ilave edin.

Çam fıstığı ve kuş üzümlerini de ekledikten sonra baharatlarını katın ve birbirleriyle soteleyin. İçi ve üzeri için hazırlayacağınız karışım için zeytinyağını, erittiğiniz tereyağını ve sütü bir kabın içine aktarın ve çırpıcıyla çırpın.

Yufkalardan 5 tanesini üst üste dizerek her katına hazırladığınız karışımdan sürün. En üst katına kıymalı harcı ekledikten sonra kıvırarak sarın.

Üzerine de karışımı sürün ve 180 derecelik fırında 20 dakika pişirin.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı! Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı!
Siğilli bamyasının lezzeti taçlandı! Hem üretici hem de tüketici...Siğilli bamyasının lezzeti taçlandı! Hem üretici hem de tüketici...
Faydalarını öğrenince Alabaş’ı mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz Faydalarını öğrenince Alabaş’ı mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çıplak videosu Whatsapp’a düşmüştü! Sevgilisini suçladı

Çıplak videosu Whatsapp’a düşmüştü! Sevgilisini suçladı

Boşandığı gibi soluğu onun yanında aldı!

Boşandığı gibi soluğu onun yanında aldı!

Gurme şehrin en özel lezzeti! Tok olan bile dayanamayıp yiyor

Gurme şehrin en özel lezzeti! Tok olan bile dayanamayıp yiyor

Güneşten sonra en fazla D vitamini bu besinde

Güneşten sonra en fazla D vitamini bu besinde

Ninelerinden öğrendikleri tarifle yapıyorlar! Sırları ise bakın neymiş

Ninelerinden öğrendikleri tarifle yapıyorlar! Sırları ise bakın neymiş

Alt tarafı makarna demeyin! Kendi suyunda pişince...

Alt tarafı makarna demeyin! Kendi suyunda pişince...

İlginizi Çekebilir

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Türkiye'de tek bir ilde yapılıyor! Sadece sabahları yenebiliyor

Türkiye'de tek bir ilde yapılıyor! Sadece sabahları yenebiliyor

Enfes domates çorbası nasıl yapılır?

Enfes domates çorbası nasıl yapılır?

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Diğer Haberler

Bol bol için! Kemik erimesini önlüyordu, bir faydası daha çıktı

Bol bol için! Kemik erimesini önlüyordu, bir faydası daha çıktı

Öksürüğe elveda deyin! Kırmızı soğan, şeker...

Öksürüğe elveda deyin! Kırmızı soğan, şeker...

Siğilli bamyasının lezzeti taçlandı! Keşan Siğilli bamyasına coğrafi işaret verildi

Siğilli bamyasının lezzeti taçlandı! Hem üretici hem de tüketici...

Ninelerinden öğrendikleri tarifle yapıyorlar! Sırları ise bakın neymiş

Ninelerinden öğrendikleri tarifle yapıyorlar! Sırları ise bakın neymiş

Yoğun mesai başladı! Hazır yemek olduğu için talep görüyor

Yoğun mesai başladı! Hazır yemek olduğu için talep görüyor

Evinizi temizlemek için kullanabileceğiniz 4 yiyecek

Evinizi temizlemek için kullanabileceğiniz 4 yiyecek

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.