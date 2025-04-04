Evde pratik mochi tarifi: Japon mutfağının favori lezzeti! Farklı tatlı arayanlara birebir...

Son yıllarda, mochi hem Asya mutfağı sevenler hem de tatlı tutkunları için dünya çapında popüler hale geldi. Sokak lezzetlerinden kafelere kadar birçok yerde mochi tatlılarını bulmak mümkün.

MOCHİ’NİN ÖZELLİKLERİ

Yumuşak ve esnek bir dokuya sahiptir

Farklı iç dolgularla hazırlanabilir (kırmızı fasulye ezmesi, dondurma, çikolata, meyve vb.)

Tatlı ve tuzlu çeşitleri vardır

Japon kültüründe özel günlerde ve yılbaşında sıkça tüketilir

POPÜLER MOCHİ ÇEŞİTLERİ

Daifuku Mochi: İç dolgulu klasik mochi

Mochi Dondurma: İçinde dondurma bulunan soğuk versiyon

Sakura Mochi: Kiraz yapraklarına sarılı pembe mochi

Yaki Mochi: Izgarada pişirilerek hafif çıtır hale getirilen türü

MALZEMELER

1 su bardağı tatlı pirinç unu (mochiko)

3/4 su bardağı su

1/4 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı mısır nişastası (üzerine serpmek için)

İSTEĞE BAĞLI İÇ DOLGULAR

Kırmızı fasulye ezmesi (anko)

Çikolata

Meyve parçaları

YAPILIŞI:

Hamuru Hazırlayın

Pirinç ununu, şekeri ve suyu bir kapta iyice karıştırın

Karışımı mikrodalgaya uygun bir kaba alın

Mikrodalgada Pişirme

Karışımı 1 dakika boyunca mikrodalgada ısıtın, çıkarıp karıştırın

Tekrar 1 dakika daha ısıtın ve karıştırın

Son olarak 30 saniye daha ısıtın. (Hamur yapışkan ve parlak hale gelmelidir)

Şekillendirme

Tezgaha veya bir tepsiye mısır nişastası serpin

Sıcak hamuru üzerine koyun ve hafifçe yayın

Bir bıçak veya bardak yardımıyla küçük yuvarlaklar kesin

İç Dolguyu Ekleyin

Eğer dolgulu mochi yapmak istiyorsanız, hamurun ortasına kırmızı fasulye ezmesi, çikolata veya meyve koyun

Kenarlarını dikkatlice kapatıp top şeklinde yuvarlayın

Servis

Mochi’leri hafifçe mısır nişastasına bulayın ki yapışmasın

10-15 dakika dinlendirdikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz

İpucu: Mochi’yi hava almayan bir kapta saklayarak birkaç gün boyunca tazeliğini koruyabilirsiniz.

Bu tarif ile evde kolayca Japon mutfağının en sevilen tatlılarından birini deneyebilirsiniz!