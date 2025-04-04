Evde pratik mochi tarifi: Japon mutfağının favori lezzeti! Farklı tatlı arayanlara birebir...

Son yıllarda, mochi hem Asya mutfağı sevenler hem de tatlı tutkunları için dünya çapında popüler hale geldi. Sokak lezzetlerinden kafelere kadar birçok yerde mochi tatlılarını bulmak mümkün.
MOCHİ’NİN ÖZELLİKLERİ
- Yumuşak ve esnek bir dokuya sahiptir
- Farklı iç dolgularla hazırlanabilir (kırmızı fasulye ezmesi, dondurma, çikolata, meyve vb.)
- Tatlı ve tuzlu çeşitleri vardır
- Japon kültüründe özel günlerde ve yılbaşında sıkça tüketilir
POPÜLER MOCHİ ÇEŞİTLERİ
- Daifuku Mochi: İç dolgulu klasik mochi
- Mochi Dondurma: İçinde dondurma bulunan soğuk versiyon
- Sakura Mochi: Kiraz yapraklarına sarılı pembe mochi
- Yaki Mochi: Izgarada pişirilerek hafif çıtır hale getirilen türü
MALZEMELER
- 1 su bardağı tatlı pirinç unu (mochiko)
- 3/4 su bardağı su
- 1/4 su bardağı toz şeker
- 1/2 su bardağı mısır nişastası (üzerine serpmek için)
İSTEĞE BAĞLI İÇ DOLGULAR
- Kırmızı fasulye ezmesi (anko)
- Çikolata
- Meyve parçaları
YAPILIŞI:
Hamuru Hazırlayın
- Pirinç ununu, şekeri ve suyu bir kapta iyice karıştırın
- Karışımı mikrodalgaya uygun bir kaba alın
Mikrodalgada Pişirme
- Karışımı 1 dakika boyunca mikrodalgada ısıtın, çıkarıp karıştırın
- Tekrar 1 dakika daha ısıtın ve karıştırın
- Son olarak 30 saniye daha ısıtın. (Hamur yapışkan ve parlak hale gelmelidir)
Şekillendirme
- Tezgaha veya bir tepsiye mısır nişastası serpin
- Sıcak hamuru üzerine koyun ve hafifçe yayın
- Bir bıçak veya bardak yardımıyla küçük yuvarlaklar kesin
İç Dolguyu Ekleyin
- Eğer dolgulu mochi yapmak istiyorsanız, hamurun ortasına kırmızı fasulye ezmesi, çikolata veya meyve koyun
- Kenarlarını dikkatlice kapatıp top şeklinde yuvarlayın
Servis
- Mochi’leri hafifçe mısır nişastasına bulayın ki yapışmasın
- 10-15 dakika dinlendirdikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz
İpucu: Mochi’yi hava almayan bir kapta saklayarak birkaç gün boyunca tazeliğini koruyabilirsiniz.
Bu tarif ile evde kolayca Japon mutfağının en sevilen tatlılarından birini deneyebilirsiniz!
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