İftara şef dokunuşu: Ramazan’ın 1. gününe özel gurme menü

Ramazan ayında iftar sofraları her zamanki lezzetlerin ötesine geçiyor. Bu yıl klasik mercimek çorbası ve pilavın yerine, hem hafif hem de sunumuyla göz dolduran tarifler öne çıkıyor. İşte misafirlerinizi şaşırtacak farklı bir iftar menüsü…

Sedef Karatay Bingül

Ramazan ayında iftar sofraları hem bereketi hem de paylaşımı simgeler. Uzun süren açlığın ardından mideyi yormayan, dengeli ve doyurucu bir menü hazırlamak ise büyük önem taşır.

İşte pratik şekilde hazırlayabileceğiniz Ramazan'ın 1. günü menüsü ve adım adım tarifleri:

HURMALI BALKABAKLI ÇORBA

Tatlı ve tuzlunun dengesi bu çorbada buluşuyor.

Malzemeler:

  • 2 dilim balkabağı
  • 3 adet hurma
  • 1 küçük soğan
  • 1 çay kaşığı zencefil
  • 1 yemek kaşığı zerdeçal
  • 4 su bardağı su

Yapılışı:

  • Soğanı kavurun
  • Küp doğranmış balkabağını ekleyin
  • Üzerine doğranmış hurmaları ve suyu ilave edip pişirin
  • Blenderdan geçirip zerdeçal ekleyin
  • Üzerine kavrulmuş kabak çekirdeği serperek servis edin

ANA YEMEK: NAR EKŞİLİ FIRIN KÖFTE & PATLICAN YATAĞINDA

Klasik köfteye şık bir yorum.

Malzemeler:

  • 400 gr kıyma
  • 1 adet soğan
  • 1 dilim bayat ekmek
  • 2 patlıcan
  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi

Yapılışı:

  • Patlıcanları dilimleyip fırınlayın
  • Köfte harcını yoğurun ve kızartın
  • Patlıcanların üzerine köfteleri yerleştirip nar ekşisi gezdirerek 10 dakika daha fırında pişirin.

TAHİNLİ NOHUTLU AVOKADO SALATASI

Protein deposu ve tok tutucu. (Sahura da bırakırsanız tok tutma oranı yüksektir.)

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 avokado
  • 1 yemek kaşığı tahin
  • Limon suyu
  • Tuz

Yapılışı: Hepsini karıştırın, üzerine susam serpin.

TATLI: GÜLLAÇ

Ramazan ayının en sevilen tatlılarından olan güllaç, hafif yapısıyla iftar sonrası ideal bir tercih.

Malzemeler:

  • 3 litre süt
  • 12 adet güllaç yaprağı
  • 3 su bardağı toz şeker
  • 1 paket vanilin
  • 2 su bardağı ceviz içi

Yapılışı:

  • 3 litre sütü derin bir tencereye alın ve 3 su bardağı toz şekeri üzerine ilave edin
  • 1 paket vanilini de sütün içerisine ekleyin
  • Orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırın
  • Süt, elinizi hafif yakacak sıcaklığa gelince ocağı kapatın
  • 2 su bardağı cevizi bıçakla doğrayın
  • Hazırlayacağınız kabın içerisine bir kepçe ılık süt ekleyin
  • Böldüğünüz güllaç yapraklarını kabın boyutuna göre ekleyin
  • 5 dakika sütü çekmeleri için bekleyin
  • Doğradığınız cevizleri dökün ve kalan güllaç yapraklarını da ıslatarak ekleyin
  • Buzdolabında en az 2 saat bekledikten sonra güllacınız hazır!
  • Üstünü dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

TAVSİYE: RAMAZAN PİDESİNDEN MİNİ LAHMACUN

Artan pideleri değerlendirmek için leziz bir tarif.

Yapılışı:
Pideyi küçük dilimlere ayırın. Üzerine kıymalı harç sürüp 200 derecede 8-10 dakika pişirin.

AFİYET OLSUN!

