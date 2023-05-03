Evde pratik pizza tarifi! 15 dakikada hazırlanan kolay pizza nasıl yapılır?

Pizza yediden yetmişe herkesin favori lezzetlerinden olsa da yapımının zor olduğu düşüncesi evde pizza yapımını azaltıyor. Ancak evde hazırlanan kolay pizza tarifi ile bu sorun ortadan kalkıyor. Evde pratik pizza nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarife bakabilirsiniz.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.