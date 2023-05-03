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Evde pratik pizza tarifi! 15 dakikada hazırlanan kolay pizza nasıl yapılır?

03.05.2023 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pizza yediden yetmişe herkesin favori lezzetlerinden olsa da yapımının zor olduğu düşüncesi evde pizza yapımını azaltıyor. Ancak evde hazırlanan kolay pizza tarifi ile bu sorun ortadan kalkıyor. Evde pratik pizza nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarife bakabilirsiniz.

Evde pratik pizza tarifi! 15 dakikada hazırlanan kolay pizza nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon -

Pizza fiyatlarının giderek artması evde pizza tarifi aramalarını arttırdı. Evde istenilen malzemeler kullanılarak hazırlanan kolay pizza tarifi hem sizin hem de sevdiklerinizin favorisi olacak.

MALZEMELER

  • Pizza hamuru:
  • 4 su bardağı un
  • 1 paket kuru maya
  • 2 yemek kaşığı sıvıyağ
  • Ilık su
  • Tuz
  • Sos için:
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay bardağı su
  • Bir tutam kekik
  • Karabiber
  • Üzeri için:
  • 10 dilim sosis
  • Rendelenmiş kaşar peyniri
  • 3 adet sosis
  • 1 adet sarı biber
  • 1 adet yeşil biber
  • 1 adet dilimlenmiş domates
  • Tane mısır

TARİF

  • Mayayı boş bir kaba koyun ve içerisine ılık su ekleyip çözünmesini bekleyin.
  • Bu esnada farklı bir kaba un ekleyin ve ortasını havuz şeklinde açın. Çözünen mayayı, unun içinde açtığınız boşluğa dökün.
  • Karışımın üstüne sıvıyağı ve ılık suyu ekleyip yoğurma işlemine başlayın.
  • Hamur yumuşak bir kıvama geldiğinde, üstünü streç ile kapatın ve 10 dakika dinlendirin.
  • Hamur mayalanırken, üstü için sos hazırlamaya başlayabiliriz.
  • Sos için, tüm malzemeleri bir kabın içine alın ve karıştırın. Daha sonra pizza yapımında kullanacağınız malzemeleri dilimleyin.
  • Mayalanan hamuru oklava veya merdane yardımıyla açın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.
  • Açtığınız hamuru tepsiye yerleştirin ve elinizle açma işlemine devam edin.
  • Hamuru 200 dereceli fırında 5 dakika pişirin. Ardından çıkartın ve hazırladığınız sosu, hamurun üstünde gezdirin.
  • Üzeri için dilimlediğiniz malzemeleri de sosun üzerine ekleyin ve tekrar fırına atarak yaklaşık 10 dakika daha pişirin.

AFİYET OLSUN!

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