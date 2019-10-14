Evde saç düzleştirici nasıl kullanılır?

Elbette kuaförünüze gidip saçınıza fön çektirebilirsiniz. Ancak her düzleştirmek istediğinizde kuaföre gitmek hem zaman kaybına sebep olacak hem de maliyetli olacaktır. Bu sebeple herhangi bir markanın saç düzleştirici ürününden edinebilir ve evde kendi başınıza düzleştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
SAÇ DÜZLEŞTİRİCİSİ NASIL KULLANILIR?
Öncelikle elinize bir fırça almalı ve saçınızı güzel bir şekilde taramalısınız. Tarama işleminiz bittiğinde saçınızda hiçbir dolaşıklık kalmamalı.
Tarama işleminin ardından, saçınızı ısıya karşı koruyacak bir ürünü saçlarınızın ortasından başlayarak uçlara doğru sürmelisiniz. Bu ürün saçınızın ısının zararlı etkilerinden korurken aynı zamanda ona parlaklık da kazandıracaktır.
Ardından saçınızı ortadan ikiye ayırmalı ve ufak parçalara bölmelisiniz. Böldüğünüz parçaları da yine ikiye ayırarak altta kalan parça ile düzeleştirme işlemine başlamalısınız. Bu arada her ne kadar önceden saçınızı taramış olsanız da düzleştirme işleminden önce tarakla üzerinde geçmenizde fayda vardır.
Düzleştiriciyi kullanırken dikkat etmeniz gereken saçın dibinden tutup saçın dışına doğru uygulamanız ve uygulamayı saç uçlarına kadar devam ettirmenizdir. Yani uygulama aşağı doğru değil dışa doğru olmalıdır.
Bu işlemi tüm saçınıza aynı şekilde uygulamalısınız.
SAÇ DÜZLEŞTİRİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Saçınızın uzunluğuna ve tipine göre saç düzleştiricisi satın almalısınız.
Uygulamadan önce, saçınızı ısının zararlı etkilerine karşı korumak için mutlaka bir ürün kullanmalısınız.
Kullanmış olduğunuz düzleştiriciyi aşırı derecede ısıtmaktan kaçınmalısınız. Aşırı ısıtılmış düzleştiriciler saça gereksiz yere zarar verecektir.
İşlem tamamlandıktan sonra da, uygulama başında kullandığınız ürünü ya da saçlarınızı besleyecek, parlaklık kazandıracak farklı bir ürünü saçlarınıza uygulamalısınız.
Saçınızın elektriklemesini önlemek amacıyla iyon özelliği olan bir düzleştirici kullanmanızda fayda vardır.
Uygulamaya başlamadan önce saçınızın kuru olduğundan emin olmalısınız. Islak saçları düzleştirmeye çalışırsanız çok kolay kırılmasına yol açabilirsiniz.
Düzleştiriciyi uygularken uzun süre aynı saç tutamının üzerinde tutmamaya özen göstermelisiniz. Aksi takdirde saçınız zarar görebilir.
Düzleştireceğiniz tutamların çok kalın olmamasına dikkat etmelisiniz. Tam olarak düzleşmemiş tutamların üzerinden de, saçınızın aşırı derecede ısınmadığından emin olarak, birkaç kez daha geçebilirsiniz.
Saçlarınızından buhar çıkıyorsa ya da cızırdamalar duyuyorsanız işlemi hemen durdurmalısınız. Çünkü bu, saçlarınızın tam olarak kurutulmadığı anlamına gelmektedir ve saçınıza zarar verecektir. Hemen bir kurutma makinesiyle saçınızı iyice kurutmalı ve ardından düzleştirme işlemine devam etmelisiniz.
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