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Evde sarımsak ve soğan tozu nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.12.2018 14:41 | Son Güncelleme

Kilolarca aldığınız soğan ve sarımsağın bozulmasına engel olmak ve yemek yaparken elinizi kolaylaştırmak için onları toz haline getirip kullanabilirsiniz, evet tıpkı dışarıda hazır satılanlar gibi olacak ancak iki önemli farkla; evde yapılanların dışarıdakilere oranla çok daha lezzetli olmaları ve katkı maddeleri içermemeleri.

Evde sarımsak ve soğan tozu nasıl yapılır?

Öncelikle soğan veya sarımsakların kabuklarını soyun.

sarımsak

Soyduğunuz sarımsak ya da soğanları olabildiğince ince dilimleyin. Bunun için sebze soyucağı kullanabilirsiniz.

sarımsak2

Fırını 150 dereceye getirin. Doğradığınız sarımsak ve soğanları fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıtılmış fırına verin. Ürünlerin kuruması için 4 saat boyunca fırında kalmaları gerekir. İnce dilimlerin tamamen kuruması lazım. Eğer 4 saat yetmediyse fırında daha çok tutabilirsiniz.

Kuruyan sarımsak veya soğanları bir blender'da, kahve değirmeninde ya da mutfak robotunda toz haline getirin. Parçaların kalmamasına dikkat edin. Tamamiyle toz haline gelmesi lazım.

robot

Toz haline getirdikten sonra sarımsak veya soğanları elekten geçirin.

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