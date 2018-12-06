Evde sarımsak ve soğan tozu nasıl yapılır?

Öncelikle soğan veya sarımsakların kabuklarını soyun.

Soyduğunuz sarımsak ya da soğanları olabildiğince ince dilimleyin. Bunun için sebze soyucağı kullanabilirsiniz.

Fırını 150 dereceye getirin. Doğradığınız sarımsak ve soğanları fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıtılmış fırına verin. Ürünlerin kuruması için 4 saat boyunca fırında kalmaları gerekir. İnce dilimlerin tamamen kuruması lazım. Eğer 4 saat yetmediyse fırında daha çok tutabilirsiniz.

Kuruyan sarımsak veya soğanları bir blender'da, kahve değirmeninde ya da mutfak robotunda toz haline getirin. Parçaların kalmamasına dikkat edin. Tamamiyle toz haline gelmesi lazım.

Toz haline getirdikten sonra sarımsak veya soğanları elekten geçirin.



