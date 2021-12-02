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Evde Tek Başına (Home Alone) filminin çekildiği ev kiralanıyor! İkonik ev için geceliğine 25 dolar ödenecek

02.12.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü komedi filmi Evde Tek Başına filminin Winnetka kentinde bulunan evi bir geceliğine kalmaya sunuldu.

Evde Tek Başına (Home Alone) filminin çekildiği ev kiralanıyor! İkonik ev için geceliğine 25 dolar ödenecek

ABD'nin Illinois eyaletinin Winnetka kentinde yer alan ünlü dünyaca ünlü komedi filmi "Home Alone" (Evde Tek Başına)' filminin çekildiği ev, 1 geceliğine kalmaya sunuldu. Evi kiralayan misafirleri, Kevin McCallister'ın ağabeyi Buzz'ı oynayan aktör Devin Ratray karşılayacak. Ev, 7 Aralık'tan itibaren rezervasyon için uygun olacak.

ÜCRETİ BELLİ OLDU

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Evin gecelik ücreti 25 dolar olacak. Macaulay Culkin, Catherine O'Hara, Joe Pesci'nin kadrosunda yer aldığı, vizyona girdiği dönemde büyük ilgi toplayan filmin iki devam filmin iki devam filmi çekildi.

Evde Tek Başına 2'deki otelde tek gece kalmanın fiyatı sosyal medyada infial yarattı: 'O fiyata kaç kişinin karnı doyar?'Evde Tek Başına 2'deki otelde tek gece kalmanın fiyatı sosyal medyada infial yarattı: 'O fiyata kaç kişinin karnı doyar?'

EVDE TEK BAŞINA (HOME ALONE) FİLMİNİN KONUSU

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Kevin (Macaulay Culkin) aldığı ceza üzerine geceyi evlerinin çatı katında geçirir. Ertesi gün yatağında uyandığında ailesinin evde olmadığını, tatile giderken onu unuttuklarını fark eder ve yalnız kaldığını fark ettiği anda, evini de hırsızlara karşı korumak zorunda kalacağını anlar. Harry ve Marv’ın niyeti ise Kevin’in mahallesindeki tüm evleri soymaktır.

(AA)

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