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Evde Tek Başına 2'deki otelde tek gece kalmanın fiyatı sosyal medyada infial yarattı: 'O fiyata kaç kişinin karnı doyar?'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 11.12.2020 07:22 | Son Güncelleme:
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Evde Tek Başına 2'deki otelde tek gece kalmanın fiyatı sosyal medyada infial yarattı: 'O fiyata kaç kişinin karnı doyar?'

Evde Tek Başına 2 filminde Donald Trump’ın da konuk oyuncu olarak katıldığı sahnenin çekildiği lüks otelin gecelik fiyatları dudak uçuklattı. Fiyatlar Twitter’da tepki topladı.

Birleşik Krallık merkezli yayın kuruluşu Channel 4'da yayımlanan televizyon programında, ABD'nin New York şehrindeki en pahalı otellerden Plaza tanıtıldı. Plaza aynı zamanda sinema tarihinin ikonik filmlerinden biri olan Evde Tek Başına 2’nin bazı sahnelerine ev sahipliği yaptı. 1992 yılında yayınlanan Evde Tek Başına 2 filminin oteldeki ünlü sahnelerinden birinde, ABD Başkanı Donald Trump da yer almıştı.

Otel'deki yönetici süit odasının gecelik konaklama fiyatıysa dudak uçuklattı. Plaza'da bu odanın gecelik fiyatı 30 bin dolarken (yaklaşık 235 bin TL), diğer odaların fiyatıysa 1000 dolardan (yaklaşık 7 bin 800 TL) başlıyor.

FİYATLAR TEPKİYE NEDEN OLDU

Twitter'da bir kişi, programın hashtagini paylaşarak "Bazılarının ihtiyacından ya da nasıl harcamayı bileceğinden daha fazla parası var" dedi.

Bir başkasıysa "23 bin sterlin... ayın 25’inde bu parayla sokakta yaşayan birçok kişinin karnı doyar" diyerek, 25 Aralık'ta kutlanan Noel’de bu parayla evsizlere yemek alınabileceğini söyledi.

Filmin başrolündeki Kevin karakterini oynayan Macaulay Culkin ise 411 numaralı süit odada konaklamıştı.

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