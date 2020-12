Evde Tek Başına 2'deki otelde tek gece kalmanın fiyatı sosyal medyada infial yarattı: 'O fiyata kaç kişinin karnı doyar?'

Birleşik Krallık merkezli yayın kuruluşu Channel 4'da yayımlanan televizyon programında, ABD'nin New York şehrindeki en pahalı otellerden Plaza tanıtıldı. Plaza aynı zamanda sinema tarihinin ikonik filmlerinden biri olan Evde Tek Başına 2’nin bazı sahnelerine ev sahipliği yaptı. 1992 yılında yayınlanan Evde Tek Başına 2 filminin oteldeki ünlü sahnelerinden birinde, ABD Başkanı Donald Trump da yer almıştı.

Otel'deki yönetici süit odasının gecelik konaklama fiyatıysa dudak uçuklattı. Plaza'da bu odanın gecelik fiyatı 30 bin dolarken (yaklaşık 235 bin TL), diğer odaların fiyatıysa 1000 dolardan (yaklaşık 7 bin 800 TL) başlıyor.

Twitter'da bir kişi, programın hashtagini paylaşarak "Bazılarının ihtiyacından ya da nasıl harcamayı bileceğinden daha fazla parası var" dedi.

Some people have got more money than they need or know what to do with ????#InsideThePlaza