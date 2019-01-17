Evde tek başına yaptı! Bulduğu yöntemle harikalar yarattı

Sosyal medya hesabından çalışmalarını paylaşan Nikki, zaman zaman da eski fotoğraflarıyla yeni halini kıyaslıyor. Geçirdiği değişimi görenlerse etkilenmeden edemiyor. 4 yıl önce aynı kiloda olmasına karşın bambaşka biri gibi görünmesi de binlerce kişiyi nasıl etkilediğinin kanıtı oluyor.
Kimseden yardım almadan başardı
38 yaşındaki Nikki Gundy, kendisine has bir yöntem geliştirerek spor yapmaya başladı. Geçirdiği değişim oldukça etkileyici.
Nikki iki çocuk annesi ve başarılı bir fitness uzmanı.
Sosyal medya hesaplarından form tutmayla ilgili oldukça değerli ve farklı bilgiler veriyor.
Nikki bu sayede kısa süre içinde yüz binlerce takipçiye ulaşmış.
Nikki'nin fitness'a başlaması ise aniden olmuş.
Nikki, ikinci çocuğunu doğduktan sonra kilo verme ve sıkılaşmayla ilgili çalışmalar yapmış.
Çalışmalarını da sosyal medya hesaplarından paylaşmaya ve takipçilerini bilgilendirmeye başlamış.
Nikki'yi özel kılan şey ise; verdiği bilgiler ışığında evden çıkmadan, spor salonuna gitmeden evdeki birkaç araç gereçle fit olmanın yollarını göstermesi.
Nikki bu sayede takipçi sayısını her geçen gün arttırıyor.
İşte Nikki'nin yıllar içinde geçirdiği değişim...
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