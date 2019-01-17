Evde tek başına yaptı! Bulduğu yöntemle harikalar yarattı

Sosyal medya hesabından çalışmalarını paylaşan Nikki, zaman zaman da eski fotoğraflarıyla yeni halini kıyaslıyor. Geçirdiği değişimi görenlerse etkilenmeden edemiyor. 4 yıl önce aynı kiloda olmasına karşın bambaşka biri gibi görünmesi de binlerce kişiyi nasıl etkilediğinin kanıtı oluyor.