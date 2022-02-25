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Evde yapabileceğiniz kolay tatlılar: 3 farklı helva tarifi

24.02.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Canınız tatlı çektiğinde kısa bir sürede kolayca hazırlayabileceğiniz tatlı nedir?" diye sorulsa çoğu kişi, "helva" cevabını verebilir. Gerçekten de tatlı krizlerine birebir gelen helva çeşitleri, hem kolay olması hem evde her zaman bulunabilen malzemelerle yapılması bakımından kurtarıcı sayılabilir.

Evde yapabileceğiniz kolay tatlılar: 3 farklı helva tarifi

Un, şeker, yağ üçlüsünün muhteşem buluşması olarak türkülere bile konu olan helva, tabii ki sadece saydığımız 3 çeşit malzemeyle yapılmıyor. Daha nice helva tarifleri bulunuyor. Klasik un helvasından başka irmik helvası, çikolata soslu helva, peynir helvası gibi pek çok helva tarifi yapılabiliyor. Biz de sizler için farklı lezzete sahip olan, az malzemeyle yapılabilen helva çeşitlerini araştırdık. Gelin, birlikte inceleyip hemen uygulayalım.

TAHİN HELVASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 çay bardağı tahin

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 çorba kaşığı tereyağı

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 1 su bardağı su

  • 2 çay bardağı un

  • Antep fıstığı

HAZIRLANIŞI

  • Su ve şekeri bir kaynatın.

  • Unu yağın içinde güzelce kavurun.

  • Tahini ekleyip karıştırın.

  • Şerbeti de ekleyin ve helva kıvam alana kadar karıştırarak pişirin.

  • Tepsiye döküp üzerine Antep fıstığı serpin.

  • Helvayı ikiye katlayın ve dilimleyerek servis edin.

UMAÇ HELVASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 su bardağı tam buğday unu

  • 1 su bardağı süt

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 3 çorba kaşığı tereyağı

ŞERBETİ İÇİN

  • 1 su bardağı şeker

  • 2 su bardağı su

HAZIRLANIŞI

  • Sütü unun içine azar azar katıp elinizle birbirine yedirin.

  • Sütlü hamuru süzgeçten geçirin.

  • Elinizle ovalayarak küçük parçaların süzgecin altındaki kaba düşmesini sağlayın. İri parçaları ise ayrı bir tabağa alın.

  • Bütün hamur bitince elinizde biri kum tanesi biri de mercimek boyutunda iki farklı malzeme olacak.

  • Büyük bir tavaya tüm yağı alın ve önce iri taneli hamuru kavurun.

  • Yağ ve un köpük köpük olunca ince taneli hamuru da katıp kavurun.

  • Helva renk alınca önceden kaynattığınız şerbeti ekleyin.

  • Helva kıvam alana kadar karıştırarak pişirin.

MET/ÇEKME HELVA TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 su bardağı şeker

  • 1 su bardağı su

  • Yarım limon suyu

  • 2 su bardağı un

  • 1 su bardağı eritilmiş tereyağı

HAZIRLANIŞI

  • Yağ ve unu açık kahverengi olana kadar kavurun.

  • Şeker, su ve limon suyunu koyulaşıncaya kadar kaynatıp tezgahın üzerine dökün.

  • İleri geri katlayarak şekeri ağartın/beyazlaşana kadar katlayıp çekin.

  • Kavurduğunuz unu üzerine ekleyerek katlayıp çekmeye devam edin.

  • Karışım tamamen homojen hale gelince küçük parçalar koparın.

  • Parçaları tezgahın üzerinde yuvarlayarak uzun ince çubuklar haline getirin.


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