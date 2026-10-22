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Evde yapılan pizza neden dışarıdaki gibi olmuyor? Sorun malzemede değil

Evde hazırladığınız pizza sizin de pizzacılardaki gibi olmuyor mu? Hamurun altı yeterince pişmiyor ya da üzerindeki malzemeler pişene kadar tabanı kuruyorsa sorun tarifte olmayabilir. Fırının sıcaklığından kullandığınız tepsiye kadar birkaç küçük detay, pizzanın sonucunu tamamen değiştirebilir. İşte ev yapımı pizzayı restoran kalitesine yaklaştıracak püf noktaları.

Evde yapılan pizza neden dışarıdaki gibi olmuyor? Sorun malzemede değil
Gökçen Kökden

Pizza yaparken en önemli detay hamurunun hazırlanması gibi görünse de aslında gözden kaçan bazı mühim ayrıntılar da var. Örneğin fırın ve ısı konusu... Profesyonel pizza fırınları, evlerde kullanılan standart fırınlardan çok daha yüksek sıcaklıklara ulaşabiliyor. Bu yüksek ısı, pizza hamurunun kısa sürede pişmesini sağlarken kenarların hızla kabarmasına ve tabanın çıtırlaşmasına yardımcı oluyor.

Evde yapılan pizza neden dışarıdaki gibi olmuyor? Sorun malzemede değil 1

Ev tipi fırınlarda ise sıcaklık daha düşük olduğu için pizzanın fırında kalma süresi uzuyor. Uzayan pişirme süresi de özellikle ince hamurlarda nem kaybına ve pizzanın daha kuru bir kıvam almasına yol açabiliyor. Dolayısıyla evde pizza yaparken fırını olabilecek en yüksek ısıya getirmek gerekiyor.

PİZZAYI SOĞUK FIRINA KOYMAYIN

Evde yapılan pizza neden dışarıdaki gibi olmuyor? Sorun malzemede değil 2

Fırını pizzayı koymadan önce ulaşabildiği yüksek sıcaklıkta iyice ısıtmak önemli. Yalnızca göstergenin istenilen dereceye ulaşması da her zaman yeterli olmayabilir. Fırının içindeki tepsi ya da pizza taşı gibi yüzeylerin de ısınması için zaman tanımak gerekiyor. Böylece hamur sıcak yüzeyle temas ettiği anda hızla pişmeye başlayabiliyor.

TEPSİYİ DE ÖNCEDEN ISITIN

Pizza taşı bulunmayan evlerde basit bir yöntemle daha çıtır bir taban elde edilebilir. Kullanacağınız metal fırın tepsisini fırın ısınırken içeride bırakabilirsiniz. Pizza sıcak tepsi üzerine alındığında hamurun alt kısmı, oda sıcaklığındaki bir tepsiye göre daha hızlı ısı alır. Bu da özellikle tabanın daha iyi kızarmasına yardımcı olabilir. Burada önemli olan, kızgın tepsiyle çalışırken yanıklara karşı dikkatli olmak.

MALZEMEYİ FAZLA KOYMAK DA SONUCU DEĞİŞTİRİYOR

Bol malzemeli pizza her zaman daha iyi pizza anlamına gelmiyor. Özellikle domates sosunun fazla kullanılması veya mantar, domates ve bazı peynirler gibi su bırakabilen malzemelerin çok miktarda eklenmesi hamurun üzerinde fazla nem oluşmasına neden olabilir. Bu durumda taban kızarmaya çalışırken pizzanın orta bölümü yumuşak ve ıslak kalabilir.

Sosu ince bir tabaka halinde yaymak ve malzemeleri pizzanın üzerine aşırı yüklememek daha dengeli bir sonuç verir.

HAMURU ÇOK KALIN AÇMAYIN

Evde yapılan pizza neden dışarıdaki gibi olmuyor? Sorun malzemede değil 3

Ev tipi fırının profesyonel pizza fırını kadar yüksek sıcaklığa çıkamadığı düşünüldüğünde hamurun kalınlığı da önem kazanıyor. Özellikle ince ve çıtır pizza hedefleniyorsa hamuru çok kalın bırakmamak gerekiyor. Kenarlardaki havayı tamamen söndürmeden hamuru merkezden dışarı doğru açmak, pişerken daha kabarık kenarlar elde etmeye yardımcı olabilir.

PİZZA TAŞI VEYA ÇELİĞİ FARK YARATABİLİR

Evde sık sık pizza yapanların kullanabileceği yöntemlerden biri de pizza taşı veya pizza çeliği. Bu yüzeyler fırında önceden ısıtıldığında yüksek miktarda ısı depolayarak pizzanın tabanına hızlı biçimde aktarabiliyor. Böylece standart fırın tepsisine kıyasla daha iyi kızarmış ve çıtır bir taban elde etmek kolaylaşabiliyor.

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pizza yemek
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