YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Herkes çay sanıyordu, gerçek bambaşka çıktı! Türklerin 400 yıllık içecek geleneği

Sanılanın aksine çay, bu topraklarda bin yıllık bir gelenek değil. Bundan sadece yüz yıl önce bu coğrafyada sabahların ve sohbetlerin tek hakimi dilimizde de bir çok kelimede de yer alan o içecekti. İşte bundan yüzyıllar önce Türklerin elinden düşürmediği, kelimelerimize bile yerleşen o içecek...

Herkes çay sanıyordu, gerçek bambaşka çıktı! Türklerin 400 yıllık içecek geleneği
Çiğdem Berfin Sevinç

Osmanlı döneminde kahve, Yemen’den getirilen ve toplumsal yaşamın merkezinde yer alan ana içecekti. Ancak Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Yemen’in elden çıkmasıyla birlikte kahve, bir anda temini zor ve fahiş fiyatlı bir ithal ürüne dönüştü. Mutfaklardaki bu zorunlu boşluk, genç Cumhuriyet’in tarım stratejilerinde radikal bir arayışı başlattı.

Herkes çay sanıyordu, gerçek bambaşka çıktı! Türklerin 400 yıllık içecek geleneği 1

BATUM’DAN GELEN TOHUMLAR

Çayı yerlileştirme hamlesi ilk olarak 1924 yılında çıkarılan özel bir kanunla Rize’de denendi. Ancak ilk girişimler beklenen sonucu vermedi ve tutmadı. 1937 yılında Gürcistan’ın Batum şehrinden 20 ton çay tohumu getirilerek Doğu Karadeniz toprağıyla buluşturuldu. Bu kez iklim ve toprağın uyumu sağlandı; 1947 yılında Rize’de kurulan ilk çay fabrikasıyla Türkiye’nin çay serüveni resmiyet kazandı.

Herkes çay sanıyordu, gerçek bambaşka çıktı! Türklerin 400 yıllık içecek geleneği 2

"KAHVE"HANEDE ÇAY REKORU

Açılan ilk fabrikadan bu yana geçen onlarca yılda çay, kahvenin tahtını tamamen devraldı. Bugün Türkiye, kişi başına düşen çay tüketiminde dünya birincisi konumunda. En büyük ironi ise tarihsel mirasımızda saklı: Adını kahveden alan "kahvehane"lerde bugün milyarlarca bardak çay demleniyor. Bir asır önce ekonomik zorunluluklarla başlayan bu dönüşüm, bugün milli kimliğimizin ve günlük yaşamımızın en ayrılmaz parçası haline gelmiş durumda.

Herkes çay sanıyordu, gerçek bambaşka çıktı! Türklerin 400 yıllık içecek geleneği 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Patateste bunu görürseniz hemen çöpe atın! Filizden daha önemli bir işaretPatateste bunu görürseniz hemen çöpe atın! Filizden daha önemli bir işaret
Beyaz ve kahverengi yumurta arasında gerçekten fark var mı?Beyaz ve kahverengi yumurta arasında gerçekten fark var mı?

Anahtar Kelimeler:
Çay kahve gelenek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den tahliye kararı! Suudi Arabistan'da petrol sahası vuruldu, İran'da patlama sesleri

ABD'den tahliye kararı! Suudi Arabistan'da petrol sahası vuruldu, İran'da patlama sesleri

Siber Güvenlik Başkanlığınca kritik güvenlik zafiyetlerine karşı ulusal ölçekte tarama başlatıldı

Siber Güvenlik Başkanlığınca kritik güvenlik zafiyetlerine karşı ulusal ölçekte tarama başlatıldı

Galatasaray, Lille galibiyetiyle Türkiye rekoru kırdı!

Galatasaray, Lille galibiyetiyle Türkiye rekoru kırdı!

Büşra Pekin'in Cannes kareleri gündem oldu!

Büşra Pekin'in Cannes kareleri gündem oldu!

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

Dev market'in hisseleri Fransa'da çakıldı, Türkiye'de yükseldi!

Dev market'in hisseleri Fransa'da çakıldı, Türkiye'de yükseldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.