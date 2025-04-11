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Evde yoğurt nasıl tutmaz? En sık yapılan 5 hata

Doğal ve katkısız beslenmek isteyenlerin ilk adımı genellikle evde yoğurt yapmak oluyor. Ancak her yoğurt yapımı denemesi başarıyla sonuçlanmıyor. Kimi zaman yoğurt sulu kalıyor, kimi zaman hiç tutmuyor, bazen de ekşi bir tat bırakıyor. Peki, evde yoğurt neden tutmaz?

Evde yoğurt nasıl tutmaz? En sık yapılan 5 hata
Sedef Karatay

Evde yoğurt yapmak hem ekonomik hem sağlıklı bir tercih. Ancak küçük detaylara dikkat edilmezse, sonuç hüsran olabilir. Yukarıdaki hataları düzeltmek, sizi taş gibi yoğurtlara bir adım daha yaklaştırabilir. Yoğurt yaparken kullandığınız tüm malzemelerin temiz olması çok önemli. Cam kavanoz ya da çelik tencere tercih edilmeli, plastik kaplardan kaçınılmalı.

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1. SÜTÜ GEREĞİNDEN FAZLA KAYNATMAK VEYA AZ ISITMAK

Evde yoğurt yapımının temel taşı olan süt, doğru ısıda hazırlanmazsa yoğurt da tutmaz.
Hata: Sütü çok uzun süre kaynatmak, protein yapısını bozabilir. Az ısıtmak ise yoğurt bakterilerinin çoğalması için gereken ortamı sağlayamaz.

Doğrusu: Sütü kaynattıktan sonra ılımasını bekleyin. İdeal sıcaklık 42–45°C’dir. Termometreniz yoksa parmağınızı süte batırıp 7-8 saniye dayanabiliyorsanız sıcaklık uygundur.

2. MAYANIN KALİTESİZ VEYA YORGUN OLMASI

Hata: Daha önce birkaç kez kullanılan maya ya da marketten alınan, katkı maddesi içeren yoğurtlar zayıf maya işlevi görebilir.
Doğrusu: İlk denemelerde güvenilir bir markanın ev tipi doğal yoğurduyla başlayın. Maya olarak kullanılacak yoğurt mutlaka taze ve katkısız olmalı.

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3. MAYA EKLEME ŞEKLİNDE HATA YAPMAK

Hata: Yoğurdu doğrudan sıcak sütün içine katmak. Bu, mayadaki canlı bakterileri öldürür.
Doğrusu: Mayayı, sütle karıştırmadan önce bir miktar ılıtılmış süte yavaşça ekleyin, karıştırın ve ardından bu karışımı tüm süte karıştırın.

4. MAYALANDIRMA ORTAMININ SOĞUK VEYA DÜZENSİZ OLMASI

Hata: Yoğurt, mayalanma sürecinde sıcaklık değişimlerine karşı çok hassastır. Soğukta ya da rüzgar alan bir yerde tutulursa tutmaz.
Doğrusu: Yoğurdu kalın bir örtüye sararak fırın, dolap içi ya da sıcaklığı sabit bir ortamda 6–8 saat bekletin. Süre boyunca kabı hareket ettirmemeye dikkat edin.

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5. BEKLEME SÜRESİ UZUN VEYA KISA OLURSA

Hata: Yoğurdu ya çok erken buzdolabına kaldırmak ya da fazla bekletmek.
Doğrusu: 6–8 saat sonunda kapağını açmadan buzdolabına alın. İlk 1 gün boyunca yoğurdu hiç karıştırmayın. Bu, kıvamını ve tadını oturtur.

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