500 ml portakal suyu, 60 günde genleri değiştirdi! Portakal suyu içmek faydalı mı?

Günlük kahvaltının sıradan bir parçası gibi görünen portakal suyunun, vücudumuz üzerindeki etkileri sanılandan çok daha kapsamlı olabilir.

Yeni bir araştırma, düzenli portakal suyu tüketiminin bağışıklık hücrelerimizdeki binlerce genin çalışma şeklini değiştirdiğini ortaya koydu. Bu genlerin önemli bir kısmı kan basıncını düzenleme, iltihabı azaltma ve şeker metabolizmasını kontrol etme gibi kalp-damar sağlığı için kritik süreçlerde rol oynuyor.

Bu bulguları değerlendiren Westminster Üniversitesi’nden Kimyasal Patoloji Uzmanı Dr. David C. Gaze, portakal suyunun vücutta yarattığı değişimleri araştırma örnekleriyle birlikte aktardı.

İLTİHAP VE TANSİYONLA İLİŞKİLİ GENLERDE AZALMA

Yeni araştırmada yetişkinlere iki ay boyunca günde 500 ml saf pastörize portakal suyu içirildi. 60 günün sonunda stres anında aktifleşen NAMPT, IL6, IL1B ve NLRP3 gibi iltihapla ilişkili genlerin daha az çalıştığı belirlendi. Ayrıca böbreklerin sodyum tutma kapasitesini etkileyen SGK1 geninde de aktivite düşüşü görüldü.

Bu sonuçlar, portakal suyunun damarların gevşemesine, iltihabın azalmasına ve tansiyonun düşmesine katkı sağladığını gösteren önceki çalışmalarla uyumlu.

Araştırmacılara göre portakal suyu, vücudun düzenleyici sistemlerinde küçük ama önemli değişiklikler oluşturarak kalp sağlığını koruyucu bir etki yaratıyor.

HESPERİDİNİN ETKİSİ: KAN ŞEKERİ, KOLESTEROL VE DAMAR SAĞLIĞI

Portakalda doğal olarak bulunan flavonoid hesperidinin antioksidan ve antiinflamatuvar özellikleri uzun süredir biliniyordu.

Yeni çalışma, bu maddenin kan basıncı, kolesterol dengesi ve şeker metabolizmasını da etkileyebildiğini gösteriyor.

Ayrıca vücut tipine göre farklı tepkiler de ortaya çıktı:

Kilolu bireylerde yağ metabolizmasıyla ilgili genler daha fazla değişim gösterdi.

Daha zayıf kişilerde ise iltihapla ilişkili genlerdeki değişiklikler daha belirgindi.

İNSÜLİN DİRENCİ VE LDL KOLESTEROLDE DÜŞÜŞ

639 kişiyle yapılan 15 kontrollü çalışmanın analizine göre düzenli portakal suyu tüketimi:

İnsülin direncini azaltabiliyor

LDL (kötü) kolesterolü düşürebiliyor

İnsülin direnci, diyabet riskinin; yüksek LDL ise kalp hastalığının önemli göstergesi.

Farklı bir araştırmada, kilolu yetişkinlerde birkaç haftalık günlük portakal suyu:

Sistolik tansiyonu hafifçe düşürdü

HDL (iyi kolesterol) seviyelerini artırdı

Bu iyileşmeler küçük gibi görünse de uzun vadede kalp hastalığı riskini azaltabilecek önem taşıyor.

BAĞIRSAK FLORASINDA İYİLEŞME VE DAMAR FONKSİYONUNDA ARTIŞ

Metabolit çalışmalarında portakal suyunun:

Enerji kullanımını

Hücreler arası iletişimi

İltihap yollarını etkilediği görüldü.

Bir aylık portakalı suyu tüketimi, bağırsakta kısa zincirli yağ asitleri üreten yararlı bakterilerin artmasına yol açtı. Bu maddeler sağlıklı tansiyon ve düşük iltihap düzeyiyle ilişkilendiriliyor.

Ayrıca metabolik sendromlu kişilerde portakal suyu:

Endotelyal fonksiyonu (damarların gevşeme ve genişleme kabiliyeti) iyileştirdi.

Damar iç yüzeyinin iyi çalışması, kalp krizi riskinin azalmasıyla doğrudan bağlantılı.

Genel tablo: İnflamasyonu düşürüyor, kan akışını iyileştiriyor.

Her çalışma büyük etkiler göstermese de genel eğilim net:

Portakal suyu iltihabı azaltıyor

Kan akışını iyileştiriyor

Kalp-damar hastalıklarıyla ilişkili risk göstergelerini olumlu yönde etkiliyor.

Brezilya’da bir portakal suyu fabrikasında yapılan çalışmada işçilerin apo-B seviyelerinin daha düşük olduğu da tespit edildi. Apo-B, kalp krizi riskini artıran kolesterol taşıyıcı parçacıkları yansıtan önemli bir belirteç.