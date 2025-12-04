500 ml portakal suyu, 60 günde genleri değiştirdi! Portakal suyu içmek faydalı mı?

Günlük kahvaltının sıradan bir parçası gibi görünen portakal suyunun, vücudumuz üzerindeki etkileri sanılandan çok daha kapsamlı olabilir.
Yeni bir araştırma, düzenli portakal suyu tüketiminin bağışıklık hücrelerimizdeki binlerce genin çalışma şeklini değiştirdiğini ortaya koydu. Bu genlerin önemli bir kısmı kan basıncını düzenleme, iltihabı azaltma ve şeker metabolizmasını kontrol etme gibi kalp-damar sağlığı için kritik süreçlerde rol oynuyor.
Bu bulguları değerlendiren Westminster Üniversitesi’nden Kimyasal Patoloji Uzmanı Dr. David C. Gaze, portakal suyunun vücutta yarattığı değişimleri araştırma örnekleriyle birlikte aktardı.
Yeni araştırmada yetişkinlere iki ay boyunca günde 500 ml saf pastörize portakal suyu içirildi. 60 günün sonunda stres anında aktifleşen NAMPT, IL6, IL1B ve NLRP3 gibi iltihapla ilişkili genlerin daha az çalıştığı belirlendi. Ayrıca böbreklerin sodyum tutma kapasitesini etkileyen SGK1 geninde de aktivite düşüşü görüldü.
Bu sonuçlar, portakal suyunun damarların gevşemesine, iltihabın azalmasına ve tansiyonun düşmesine katkı sağladığını gösteren önceki çalışmalarla uyumlu.
Araştırmacılara göre portakal suyu, vücudun düzenleyici sistemlerinde küçük ama önemli değişiklikler oluşturarak kalp sağlığını koruyucu bir etki yaratıyor.
Portakalda doğal olarak bulunan flavonoid hesperidinin antioksidan ve antiinflamatuvar özellikleri uzun süredir biliniyordu.
Yeni çalışma, bu maddenin kan basıncı, kolesterol dengesi ve şeker metabolizmasını da etkileyebildiğini gösteriyor.
Ayrıca vücut tipine göre farklı tepkiler de ortaya çıktı:
639 kişiyle yapılan 15 kontrollü çalışmanın analizine göre düzenli portakal suyu tüketimi:
İnsülin direnci, diyabet riskinin; yüksek LDL ise kalp hastalığının önemli göstergesi.
Farklı bir araştırmada, kilolu yetişkinlerde birkaç haftalık günlük portakal suyu:
Bu iyileşmeler küçük gibi görünse de uzun vadede kalp hastalığı riskini azaltabilecek önem taşıyor.
Metabolit çalışmalarında portakal suyunun:
Bir aylık portakalı suyu tüketimi, bağırsakta kısa zincirli yağ asitleri üreten yararlı bakterilerin artmasına yol açtı. Bu maddeler sağlıklı tansiyon ve düşük iltihap düzeyiyle ilişkilendiriliyor.
Ayrıca metabolik sendromlu kişilerde portakal suyu:
Genel tablo: İnflamasyonu düşürüyor, kan akışını iyileştiriyor.
Her çalışma büyük etkiler göstermese de genel eğilim net:
Brezilya’da bir portakal suyu fabrikasında yapılan çalışmada işçilerin apo-B seviyelerinin daha düşük olduğu da tespit edildi. Apo-B, kalp krizi riskini artıran kolesterol taşıyıcı parçacıkları yansıtan önemli bir belirteç.
Okuyucu Yorumları 0 yorum