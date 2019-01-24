TREND

Evdeki tehlikeye dikkat! "Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz" deyip uyardı!

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TEKNOLOJİ  | 24.01.2019 08:18 | Son Güncelleme

Teknoloji hayatı kolaylaştırırken bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor. İnternet bağlı akıllı televizyonlar, bilgisayar korsanlarının hedefi olabiliyor.

Evdeki tehlikeye dikkat! "Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz" deyip uyardı!

Akıllı televizyonlar artık birçok evde yer alıyor. Birçok kolaylık sağlasa da güvenlik açısından riskler de barındırıyor.

Eğer evinizde bir akıllı televizyon varsa bilgisayar korsanları yaptıkları siber saldırılarla televizyonunuzun kamera ve mikrofonunu kullanarak sizden habersiz görüntü ve ses kaydı alabiliyor.

Bunun için korsanların bir kez televizyon üzerinden Wi-fi ağına girmesi yeterli oluyor. Böylece evdeki tüm bilgisayar ve akıllı cihazlara uzaktan erişebiliyorlar.

ÖNLEM ALMAK MÜMKÜN MÜ?

Siber güvenlik uzmanı Kenan Işık, "Kullanıcılar bunu çıplak bir gözle anlayamazlar. Bunun için güvenlik uygulamalarını akıllı televizyonlarına kurmaları gerekiyor. Yani bir anti-virüs uygulamasını kurduğumuzda o saldırı tespit edilip tamamı ile televizyon üzerinden kaldırılıyor." bilgilerini paylaştı.

Bu virüsler televizyonu kapatıp açmakla veya ayarlarını sıfırlamakla da silinemiyor. Kullanıcıların birçoğu ise bu siber tehlikeden habersiz.

Uzmanlar, gerekli önlemler alınsa da, güvenlik şüphesi bulunan akıllı televizyonlardan önemli internet işlemlerinin yapılmamasını öneriyor.

Kaynak: TRT Haber

Elektrik direkleri bile görünmez oldu! Kar kalınlığı 7 metreyi buldu Elektrik direkleri bile görünmez oldu! Kar kalınlığı 7 metreyi buldu
Sömestr Özel En Eğlenceli Nintendo Switch OyunlarıSömestr Özel En Eğlenceli Nintendo Switch Oyunları
Bethesda, Fallout 76’nın Ücretsiz Olacağı Konusunu YalanladıBethesda, Fallout 76’nın Ücretsiz Olacağı Konusunu Yalanladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akıllı televizyonlar Teknoloji

En Çok Okunan Trend Haberler

Selden sonra ortaya çıktılar!

Selden sonra ortaya çıktılar!

Adnan Oktar'a cezaevi yaramadı! Son hali şaşırttı

Adnan Oktar'a cezaevi yaramadı! Son hali şaşırttı

Türkiye'ye transfer olacaktı, tutuklandı!

Türkiye'ye transfer olacaktı, tutuklandı!

İğrenç iddia mahalleyi ayağa kaldırdı! Kendini tabanca ile savundu

İğrenç iddia mahalleyi ayağa kaldırdı! Kendini tabanca ile savundu

İlginizi Çekebilir

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Kitabı orada gören 'bu makine ne işe yarıyor?' diye soruyor!

Kitabı orada gören 'bu makine ne işe yarıyor?' diye soruyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Honor View 20 özellikleri neler?

Honor View 20 özellikleri neler?

Resident Evil 2 Remake inceleme puanları

Resident Evil 2 Remake inceleme puanları

Halo The Master Chief Collection PC için gelebilir

Halo The Master Chief Collection PC için gelebilir

LG G8 tanıtım tarihi 24 Şubat olarak açıklandı!

LG G8 tanıtım tarihi 24 Şubat olarak açıklandı!

macOS Mojave 10.14.3 ile hatalar düzeltiliyor

macOS Mojave 10.14.3 ile hatalar düzeltiliyor

Twitter web tasarımı artık yepyeni görünüme sahip

Twitter web tasarımı artık yepyeni görünüme sahip

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.