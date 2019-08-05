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Evden getirip verdiler, 1,5 milyon TL'ye satıldı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 05.08.2019 10:46 | Son Güncelleme

İngiltere’de Aldridges of Bath adlı müzayede evinde önceki gün düzenlenen açık artırmada sıradan bir vazo rekor bir fiyata alıcı buldu.

Evden getirip verdiler, 1,5 milyon TL'ye satıldı!

Evindeki fazla ve kullanılmayan eşyalardan kurtulmak için müzayede evine giden bir aile verecekleri eşyalar içinde bulunan vazonun tarihi bir değerini olduğunu öğrendi.

Müzayede evi, Çin’de 1722-1735 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen vazonun en az 50 bin sterlin (340 bin TL) satılabileceği açıklandı.

Vazonun 18’inci yüzyılda yapıldığı ortaya çıkınca değeri katlandı.

Çin İmparatoru Yongzheng döneminde yapılan vazo yoğun bir müzakere sonucunda 220 bin sterline (yaklaşık 1.5 milyon TL) alıcı buldu.

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