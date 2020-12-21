Evden çıkmadan müze gezmek mümkün! İnternetten gezilebilen müzelere yenileri eklendi! İşte Türkiye’deki sanal müzeler

Koronavirüs salgını sürecinde seyahat etmek giderek zorlaşırken insanlar da seyahat alışkanlıklarını yeni normale uyarlamanın yollarını arıyor. Özellikle artan vakalar nedeniyle yeniden sokağa çıkma kısıtlamalarının başlamasıyla beraber evde geçirilen zamanları çok daha keyifli bir şekilde değerlendirmek için aktivite arayışları artıyor. Son dönemin en popüler karantina aktiviteleri arasında ise sanal müze gezmek bulunuyor. Dünyada olduğu gibi sanal müzeler Türkiye’de de oldukça ilgi görüyor. Son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sunulan internetten gezilen müzeler arasına yenileri eklendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, müze ve ören yerlerinin 3 boyutlu gerçek modellerinin internet üzerinden gezilebilmesi ve kültürel mirasın sanal ortamda da tanıtılması amacıyla ücretsiz hizmete sunulan www.sanalmuze.gov.tr resmi internet sitesine 13 müze ve ören yeri daha ilave edildi.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; mart ayında uygulanmaya başlanan sanal müzelere 13 müze ve ören yerinin daha ilave edilmesiyle beraber toplam sayı 33’e ulaştı. Sanal müze uygulaması bugüne kadar toplamda 11,4 milyon kez ziyaret edildi. En çok ziyaret edilen yerler arasında ise 3 milyon 383 bin 985 ziyaret ile son dönemde dizilere de konu olmasıyla beraber daha çok merak edilen Göbeklitepe Ören Yeri bulunuyor. Göbeklitepe’yi 1 milyon 869 bin 319 ziyaretle Kurtuluş Savaşı Müzesi takip ederken üçüncü sırada ise 1 milyon 350 bin 742 ziyaret ile Efes yer alıyor.
Dördüncü sırada 100 bin 147 ziyaret ile Troya Müzesi yer alırken 1 milyon 31 bin 447 ziyaret ile Anadolu Medeniyetleri Müzesi beşinci sırada bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanal müze sayısını güncelleyerek artırmaya devam edecek.
Uygulamaya yeni eklenen kültürel mekanlar arasında İzmir Atatürk Müzesi, Denizli Hierapolis Ören Yeri, Denizli Laodikeia Ören Yeri, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Bitlis Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Ören Yeri, Uşak Müzesi, Mersin Arkeoloji Müzesi, İstanbul Havalimanı Müzesi, Ankara Cumhurbaşkanlığı Milli Mücadele Sergisi, Çanakkale Assos Ören Yeri, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve İzmir Efes Ören Yeri bulunuyor.
Nemrut Dağı yamaçlarındaki olağanüstü güzellikteki anıtsal heykellerin bulunduğu Adıyaman Nemrut Ören Yeri de listeye yeni dahil olan kültürel mekanlardan. Ziyaretçiler, Helenistik dönemin bu görkemli kalıntılarını evden çıkmadan internet üzerinden inceleyebiliyor.
Online müze uygulamasındaki diğer kültürel mekanlar arasında ise Göbeklitepe Ören Yeri, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Troya Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Cumhuriyet Müzesi, İzmir Efes Müzesi, Samsun Gazi Müzesi, Etnoğrafya Müzesi, Antalya Müzesi, Çorum Boğazköy Müzesi, Çorum Müzesi, Şanlıurfa Müzesi, Adana Müzesi, Hatay Arkeoloji Müzesi, Van Müzesi, Aksaray Ihlara Vadisi ve Çorum Hattuşa Ören Yeri yer alıyor.
Sanat tarihçileri, arkeologlar ve tarih/kültür meraklılarının göz bebeği niteliğinde olan Gaziantep Zeugma Müzesi de listede yer alıyor. Dünyanın en büyük mozaik müzesi olarak bilinen müzedeki mozaikler üstün bir sanat zevkini yansıtıyor. Geç Antik Dönem kiliselerine, Erken Süryani ve Hristiyan ikonografisine ait örnekleri barındırmasıyla çok daha çekici hale gelen müze de sanal ortamda ziyaret edilebiliyor.
Açıkhava müzesi tanımını muhteşem tarihi ve etkileyici görselliğiyle fazlasıyla hak eden Nevşehir Göreme Açıkhava Müzesi de ziyaretçilerin gezebileceği kültürel alanlardan bir tanesi. Göreme kasabasının 2 km doğusunda yer alan bir kaya yerleşim yeri olan bölge, hemen hemen her kaya bloğunun içinde bulunan kiliseler, şapeller, yemekhaneler ve oturma mekanları ile büyülüyor. Manastır eğitim sisteminin başlatıldığı yer olarak kabul edilen bölge, online ziyaretçilerin ilgi gösterdiği yerlerden bir tanesi.
Aslında Kültür ve Turizm Bakanlığının sanalmuze.gov.tr resmi internet sitesindeki müzeleri ve ören yerlerini gezmek oldukça kolay. Siteye giriş yapıldığında görsellerle birlikte müzelerin listesi çıkıyor. Buradan istenilen müze seçildiğinde müzeyi gezmeye hemen başlanabiliyor. Müze içerisinde dolaşabilmek için ise yönlendirici işaretlere tıklamak yeterli.
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