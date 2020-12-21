Evden çıkmadan müze gezmek mümkün! İnternetten gezilebilen müzelere yenileri eklendi! İşte Türkiye’deki sanal müzeler

Koronavirüs salgını sürecinde seyahat etmek giderek zorlaşırken insanlar da seyahat alışkanlıklarını yeni normale uyarlamanın yollarını arıyor. Özellikle artan vakalar nedeniyle yeniden sokağa çıkma kısıtlamalarının başlamasıyla beraber evde geçirilen zamanları çok daha keyifli bir şekilde değerlendirmek için aktivite arayışları artıyor. Son dönemin en popüler karantina aktiviteleri arasında ise sanal müze gezmek bulunuyor. Dünyada olduğu gibi sanal müzeler Türkiye’de de oldukça ilgi görüyor. Son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sunulan internetten gezilen müzeler arasına yenileri eklendi.

İNTERNETTEN GEZİLEBİLEN MÜZELER

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, müze ve ören yerlerinin 3 boyutlu gerçek modellerinin internet üzerinden gezilebilmesi ve kültürel mirasın sanal ortamda da tanıtılması amacıyla ücretsiz hizmete sunulan www.sanalmuze.gov.tr resmi internet sitesine 13 müze ve ören yeri daha ilave edildi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; mart ayında uygulanmaya başlanan sanal müzelere 13 müze ve ören yerinin daha ilave edilmesiyle beraber toplam sayı 33’e ulaştı. Sanal müze uygulaması bugüne kadar toplamda 11,4 milyon kez ziyaret edildi. En çok ziyaret edilen yerler arasında ise 3 milyon 383 bin 985 ziyaret ile son dönemde dizilere de konu olmasıyla beraber daha çok merak edilen Göbeklitepe Ören Yeri bulunuyor. Göbeklitepe’yi 1 milyon 869 bin 319 ziyaretle Kurtuluş Savaşı Müzesi takip ederken üçüncü sırada ise 1 milyon 350 bin 742 ziyaret ile Efes yer alıyor.