İşte Antalyalı Noel Baba’nın gerçek hikayesi! Noel Baba’nın mezarı nerede? Noel Baba Müzesi nerede?

Noel Baba’nın artık bir dünya markası olduğunu, herkesin bildiğini ve her eve giren ve yılbaşında tüm insanların buluştuğu bambaşka bir fenomen haline geldiğini dile getiren Prof. Dr. Nevzat Çevik, “Esasında Noel Baba'nın gerçek hikayesini biliyoruz. O hikaye Patara'da başlıyor. Oralı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Gençliği ve olgun yaşlarında Myra-Demre'ye geliyor, kilisesi ve ruhban okulunu kuruyor ve orada yaşamını sürdürüyor. İznik konsüllüğü de yapıyor. Myra bir merkez, yönetim kenti oluyor, yoğun Bizans ve Hristiyanlık yerleşimi gören bir yere dönüşüyor" dedi.Aziz Nikholaos'un 270'li yıllarda Patara'da doğduğunu ve 342 yılında Myra'da öldüğünü anlatan Prof. Dr. Çevik, “Öldüğünde Myra'ya gömülüyor, mezarı da Myra'daki kilisesindedir. Bugünkü kilise, o günkü erken kilisenin üzerine yapılmış büyük kilisedir. 6'ncı yüzyılda yine Demre - Karabelli Sion Manastırı'nın kurucusu Sionlu Nikholaos'un hikayesinde de asıl Nikholaos'un hayat hikayesini de öğreniyoruz. Kilisenin duvarlarına yapılan freskolarda da onun hayat hikayesi ve mucizelerinin işlendiğini görüyoruz" dedi.

Prof. Dr. Çevik, Myra’nın Ortodoks Hristiyanların hacı olduğu bir merkeze dönüştüğünü kaydetti ve bugün de Myra’nın bir hac merkezi olarak inanç turizminde en önemli yeri aldığını aktardı. Prof. Dr. Çevik, "Hacılar, Aziz Nikholaos'un kilisesi ve mezarını ziyaret ediyor. Demre, her zaman turist ziyaret sayılarında Antalya'da rekor kırıyor. St. Nikholaos, Noel Baba'nın esas temellerini oluşturan bu figür, gerçek bir kişidir, yaşamıştır ve Antalyalıdır. Antalya'da doğmuş, büyümüş ve Antalya'da ölmüştür. Mezarı da Antalya'dadır" dedi.

ORİJİNALİ DEMRELİ

Bugün bilinen kırmızılı giysili Noel Baba’nın kapitalizmin yarattığı bir marketing markası olarak kullandığını ve dünyanın bildiği, saygı duyduğu Noel Baba figürü kullanılarak reklam yapıldığını söyledi. Özellikle yılbaşında Noel Baba’nın en çok anılan figür olduğunu belirten Prof. Dr. Çevik, “Bütün AVM'lerde, her yerde Noel Baba her şeyi satıyor. Cep telefonu ve bilgisayarları bile Noel Baba satıyor. Artık her sektörde kullanılıyor" diye konuştu.

Eski yıl bitip de yeni yıl başladığı zaman bir gelenek olarak tüm dünyada onun bir sevinç anı oluşturduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Çevik, “Noel Baba'nın yılbaşında armağan dağıtması imajının güçlendirilmiş olması nedeniyle de böyle bir algının çoğalması anlaşılabilir görünüyor. Ama Noel Baba dediğiniz hayali bir canlı değildir. Orijinali Antalyalı, Demreli olan St. Nikholaos'tur. Mezarı da kilisesi de Demre'de olan, her şeyiyle bizim topraklarımıza ait bir kültür figüründen bahsediyoruz. Noel Baba'nın doğumu tamamen St. Nikholaos'un varlığına bağlı gelişmiştir" dedi.