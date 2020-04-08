Evden çıkmadan yapabileceğiniz en ilgi çekici 7 tren yolculuğu

İtiraf edin, varış noktasına veya yapılış amacına bakılmaksızın tren yolculukları seyahat etmenin en huzurlu, rahatlatıcı ve kaygıdan uzak yollarından biridir. Tren rayları üzerinde yolculuk son yıllarda altın çağını yaşıyor. Yeni rotalar, yeni deneyimler, yemek seyahatleri hiç olmadığı kadar moda. Bazen ortam biraz sıkıcı olsa da, tren yolculuklarında oldukça görülmeye değer manzaralar var. Harry Potter’la meşhur olan Jacobite Buharlı Treni’nden görünen İskoç Dağları’nın şaşırtıcı güzelliğini düşünün. Bu örnekler hala gezgin ruhunuzu ateşlemediyse stratosfere değen dağları, dünyanın kabuğundan fırladığınızı, kristal berraklığında coşkun ırmakları düşünün. 2020 seyahat planları şimdilik askıya alınmış olabilir, ancak bu durum yukarıda sayılan güzellikleri hatta daha fazlasını telefonlarınızın veya tabletlerinizin ekranına getirmeyeceğiniz anlamına gelmez. İşte ev konforundan uzaklaşmadan yapabileceğiniz 7 tren yolculuğu ROCKY MOUNTAINEER Kanada’daki kayalıklara doğru yapılan bu epik yolculuk, hayatınızın en unutulmaz seyahat deneyimlerinden biri olacak. Birçok insanın ölmeden önce yapılacak listesinde bulunabilecek bu lüks tatil Vancouver kıyılarından başlıyor, zümrüt yeşili göllerden, uçsuz bucaksız ovalardan geçerek karlar ülkesinin buzlu tepelerinde dağları dolaşıyor. Jasper Ulusal Parkı’nda sona eren yolculukta boz ayılar, dev şelaleler, çağlayanlar ve hayatınızın en muhteşem kar manzaralarını göreceksiniz.

Bu rotadaki en son maceralarını @rockymountaineer Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. VENEDİK SIMPLON DOĞU EKSPRESİ Venedik Simplon Doğu Ekspresi, şüphesiz dünyanın en ikonik ve en romantik rotalarından. Bu tren, beş yıldızlı servisi ve sizi 1920’li yıllara götürecek atmosferiyle de meşhur. Tren, Agatha Cristie romanlarından fırlayan bir sayfa gibi başlıyor ve büyüleyici kırsallara doğru kıvrılıyor. Güneşte parlayan Kuzey İtalya’nın dağlarından geçerek dünyanın en harika şehirlerinden olan Londra, Paris ve Venedik arasında sizi gezintiye çıkarıyor. Eğer bir gün bu rotada seyahat edecekseniz, trende WiFi, duş, özel banyo gibi bazı hizmetleri bulamayacağınızı bilmelisiniz. Bu rotanın en son yolculuklarını @vsoetrain ve @belmond Instagram sayfalarından takip edebilirsiniz. FLAM DEMİRYOLLARI Bu rota, tren tutkunları en unutulmaz ve en büyüleyici rotalardan. Kısa ama etkili 20.2 km uzunluğundaki rota Norveç’in fyordlarından, dağlarından, şelalelerinden, sayısız ulusal parklarından ve eğer şanslıysanız Kuzey Işıkları’ndan eşsiz manzaralar sunuyor.

Evinizden yapacağınız bu sanal yolculukta dikkat etmenizi önerdiğimiz yerler arasında Norveç’in en büyük milli parkı olan Hardangervidda Ulusal Parkı, 225 metre uzunluğundaki Kjosfossen Şelale’si ve oldukça sevimli, 1667’de yapılmış Flåm Kilisesi bulunuyor. Bu rotadaki son maceraları @visitflam Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. BERNINA EKSPRESİ Şüphesiz dünyanın en muhteşem manzarasına sahip bir rota. Chur’dan İsviçre’nin doğusundaki St Moritz’den geçerek dağların eteklerinden güney İtalya’daki Tirano’ya uzanan yaklaşık 150 km’lik ve 4 saatlik bu yolculukta 55 tünelden, 196 köprüden geçerek Alpler’de dolaşacaksınız. Görkemli şelaleler ve vahşi vadiler de bu yolculuğun bir parçası. Bu yolculuğun en iyi yanı, vagonlardaki tüm pencerelerin bu manzaraları rahatça görebilmesi. THE EASTERN & ORIENTAL EXPRESS Bu rota güneydoğu Asya’nın lüks hizmetlerle dolu rotası. Bangkok’un Hua Lamphong durağından kalkan tren Malezya’nın çarpıcı doğasından Singapur’a seyahat ediyor. Ultra modern koltukları ve güçlü havalandırması da bonus. Ancak en büyük bonus, trenin arkasında bulunan verandası. Yolculuk sırasında bu verandadan güneşin Malezya’nın dağları arkasından battığını hayal edin. Cennet gibi.