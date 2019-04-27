Eve eli boş gelen kocasını katletti

Çin medyasının aktardığına göre Luo isimli kadın, kocası Wu Shouchun'a akşam eve gelince akşam yemeği için tavuk butu almasını söyledi. Koca, eve eli boş gelince çiftin arasında tartışma çıktı. Luo, mutfaktan aldığı bıçak ile önce kocasını karnından bıçakladı daha sonra boğazını keserek öldürdü.
OĞLUNU KANLAR İÇİNDE BULDU
Öldürülen kocanın kuzeni Anhui, Luo'nun sürekli kocasına hakaret edip dövmesine rağmen kuzenin kendisine bir karşılık vermediğini söyledi.
Karısının öldürdüğü Wu'nun annesi, banyoda olduğu sırada torunun çığlıklarını duyduğunu koşarak banyoda çıkıp mutfağa gittiğinde oğlunu kanlar içinde gördüğünü söyledi.
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