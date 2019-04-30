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Eve geç gelen kızını kadın kılığına girip takip etti

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 30.04.2019 08:46 | Son Güncelleme

Antalya’da kadın kılığına girerek, üvey kızını takip ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

Eve geç gelen kızını kadın kılığına girip takip etti

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi üzerindeki bir parkta meydana geldi. Parktan geçen vatandaşlar kadın kıyafetleriyle bankta oturan şüpheli bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Motorize yunus timleri tarafından parkta kadın kıyafetleriyle oturan O.A. (35) gözaltına alındı. Elinde iki küçük balon ve kadın kıyafetleriyle polise ifade veren O.A., daha sonra geniş çaplı inceleme yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Şüphelinin parka bisikleti ile geldiği ve eve sürekli geç gelen üvey kızını takip etmek için kadın kıyafeti giydiği öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya üvey kız kadın kılığı Muratpaşa

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