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Eve geldi ve tavanında bununla karşılaştı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 09.07.2019 10:14 | Son Güncelleme

Evinin tavanında 'Uzaylıya' benzeyen yaratığı görünce hayatının şokunu yaşayan adam

Eve geldi ve tavanında bununla karşılaştı!

Endonezya'nın Bali kentinde yaşayan bir adam, tuhaf görünümlü bir canlının evinin tavanında gezdiğini fark etti.

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Hari Toae, bu sıra dışı canlının sağa sola yalpaladığını gördü. 'Uzaylı bir yaratığa' benzeyen bu istilacının, yağmurdan sığınmak için evine girdiğini düşündü.

Ev sahibi adam, "Evde kalmasına izin vereceğim ama yalnızca bu gece için. Eve gelen misafirlerimi korkutmasını istemiyorum. Ayrıca daha önce gördüğüm bir canlı da değil. Bu civarlarda yaşadığını sanmıyorum." diyerek durumu özetledi.

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Bu hayvan her ne kadar sevimli veya tatlı olmasa da, uzaylı da olmadığı aşikar.

Daha çok Asya'nın güneydoğusunda ve Avustralya'da yaşayan bir böcek türüne benziyor. Bu canlıların hepsinin ismini bilmek insanlar için neredeyse imkansız. Ayrıca her geçen gün yeni bir türle karşılaşıyoruz.

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