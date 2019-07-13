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Eve giren yılanı elleriyle yakalayıp, doğaya bıraktı

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YAŞAM  | 13.07.2019 16:22 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Aytekin Bozok (44) evine giren yılanı görünce, daha önce ilçede otomobilden elleriyle yılan çıkaran İsmail Kara'yı (48) arayarak, yardım istedi. Kara, 200 lira karşılığında evde yılanı bulup çıkararak doğaya bıraktı.

Eve giren yılanı elleriyle yakalayıp, doğaya bıraktı

İlçede Şenyurt Mahallesi'nde oturan Aytekin Bozok, evinde tadilat yaptığı sırada odada yılan gördü. Aytekin Bozok, geçen 18 Haziran'da park halindeki otomobilden elleriyle yılan çıkaran İsmail Kara'yı arayarak, yardım istedi. Eve gelen Kara, 200 lira karşılığında odada yılanı bulup elleriyle yakalayarak dışarıya çıkardı. Kara, bir süre boynuna dolayıp, başına koyduğu yılanı, daha sonra doğaya bıraktı.

Ev sahibi Aytekin Bozok, yılandan korktuğu için İsmail Kara'yı aradığını belirterek, "Yılanı görünce birden elim, ayağım boşaldı. İsmail Kara'nın daha önce yılan eliyle yakaladığını televizyonda görmüştüm. Bu yüzden itfaiye yerine onu aradım. Komşularımın yardımıyla telefon numarasını buldum, yardım istedim. O da gelerek evimizde bulunan yılanı çıkardı" dedi.

"HAYVANLAR SEVİLDİĞİNİ ANLAYINCA İNSANLARA ZARAR VERMEZ"

İsmail Kara ise otomobilden yılanı çıkarmasıyla ilgili basında yer alan haberlerin ardından kendisini arayanların olduğunu söyleyerek, "Daha önce birkaç kişinin daha evine gittim; ama yılan kendiliğinden çıktı. Araçtan çıkardığım yılandan sonra, bu ikinci işim. Bu yakaladığım yılan zehirli. Hayvanlar sevildiğini anlayınca insanlara zarar vermez" diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri yılan

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