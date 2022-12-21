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Everest Dağı'nın en ölümcül çığından kurtuldu! O anları anlattı

21.12.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deneyimli kaşif ve dağcı Mingma G, Everest Dağı'nda yaşanan ölümcül bir çığdan kurtuldu. Bölgede yaşanan en kötü deprem olarak bilinen bir afetle tetiklenen ve birçok kişinin hayatına mal olan ve bu afetin ardından Mingma, o an yaşadığı dehşeti ve hayatı pahasına kaçmayı nasıl başardığını anlattı.

Everest Dağı'nın en ölümcül çığından kurtuldu! O anları anlattı

Mingma G, 25 Nisan 2015'te çığ düştüğünde 23 dağcı, 25 Şerpa ve 10 yardımcı personelden oluşan bir ekibin başında Everest Ana Kampı'ndaydı. Çığ, yaklaşık 81 yıldır bölgedeki en kötü depremlerden biri tarafından tetiklenmişti. 19 kişinin hayatına mal olan ve yüzlerce kişiyi dakikalar içinde bölgede mahsur bırakan bu afet ardında büyük bir yıkım bıraktı.

ASLINDA UZAKTI

7.8 büyüklüğündeki yıkıcı deprem Nepal'i dağdan 250 km uzakta vurdu. Yaklaşık 9.000 kişinin ölümüne sebep olurken 22.000'den fazla kişiyi de yaraladı. Ancak Everest ile arasındaki mesafeye rağmen, Everest Ana Kampı'nı süpüren bir kar ve buz çığını tetikleyerek, dağcıları öldürüp yaralayacak derecede yıkıcı bir etkiye sahipti.

İLK CESEDİ GÖRÜNCE ANLADI

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Mingma G, o gün kar ve buz duvarının Everest Ana Kampı'na çarptığı korkunç anı anlattı. Tecrübeli dağcı,"Bir anda bir ses geldi, güm! Ardından çığ geldi ve kampların çoğu çöktü. Sonra kampımdaki ilk cesedi gördüm. O benim Şerpa'larımdan biriydi. Sonra tüm insanları aramaya başladım. Sonra müşterilerimden birinin sırıklarla çakıldığını gördüm. Gözü oyulmuş ve sarkıyordu. Ve onu kurtaramayacağımızı biliyordum." diye anlattı.

CESETLERİ O TAŞIDI

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Bazı müşterilerini ve tırmanış arkadaşlarını terk etmek zorunda kalan Mingma, bunu yapmak zorunda kaldığını söyledi. Ancak yine de kurduğu duygusal bağlar sebebiyle bazılarını o halde bırakmayı daha zor bulduğunu da belirtti. Ölen 18 kişiden 15'inin cenazesini kendisinin taşıdığını söyleyen Mingma, ''Cenazeleri çadır direği gibi bir yerden bir yere taşıdık. O günü düşündükçe bile ürperiyorum çünkü daha önce hiç böyle bir şey görmemiş ve yaşamamıştım'' diye konuştu.

YIKIMI O ZAMAN ANLADI

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Çığdan ölen 19 kişiden 6'sı Mingma'nın ekibindendi. Ertesi gün bulutlu havanın görüşü engellemesi ve depremin tüm hatları kullanılamaz hale getirmesi sebebiyle kendilerine ulaşılamadığını anlatan Mingma, yeniden internete erişebildiklerinde felaketin boyutunu anladıklarını anlattı. İki gün süren kurtarma çalışmalarının ardından bir hastaneye kaldırılan Mingma, depremin ve ardından gelen çığın neden olduğu gerçek yıkımı o zaman anladı.

''KORKMUYORUM''

"Oda cesetlerle doluydu ve yeterince büyük olmadığı için cesetlerin bir kısmını tarlaya koymuşlardı. Bunu gördüğümde, Everest'te olanların hiçbir şey olmadığını hissettim." diye açıkladı. Bu deneyim, Everest'te bir rehber ve dağcı olmaya devam eden Mingma üzerinde kalıcı bir etki yarattı. "Depremden sonra çok fazla ceset kaldırdım. Bu beni zihinsel olarak güçlendirdi. Hayatın bir hiç olduğunu hissettim. Kader bu, bu yaşam ve ölüm. Bu yüzden tırmanırken korkmuyorum." diye konuştu.

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Everest Dağı

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