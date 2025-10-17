Mynet Trend

Everest'in zirvesine çıkan ilk ekibin son üyesi öldü

Everest Dağı'na ilk tırmanan dağcı keşif ekibinin hayatta kalan son üyesi Kanchha Sherpa, 92 yaşında yaşamını yitirdi.

Everest'in zirvesine çıkan ilk ekibin son üyesi öldü

Nepal Dağcılık Derneği Başkanı Phur Gelje Sherpa Associated Press'e yaptığı açıklamada, Kanchha Sherpa'nın Nepal'in başkenti Katmandu'nun Kapan bölgesindeki evinde öldüğünü teyit etti.

Everest in zirvesine çıkan ilk ekibin son üyesi öldü 1

Sherpa, Everest'e tırmanan ilk dağcı keşif ekibinin hayattaki son üyesiydi. Phur Gelje Sherpa, bir süredir rahatsız olan Kanchha Sherpa'nın evinde huzur içinde öldüğünü belirterek, "Dağcılık tarihinin bir bölümü onunla birlikte yok oldu" dedi. Nepal Dağcılık Derneği'nden Ang Tshering Sherpa, tırmanış camiasında sevilen ve büyük saygı gören Kanchha'nın "enerji dolu olduğunu ve emekli olduktan sonra ve yaşlılığında bile dini törenler için Everest bölgesindeki manastırlara yürüyüş yaptığını" söyledi.

ZİRVEYE ULAŞAN ÜÇ ŞERPADAN BİRİ

Kanchha Sherpa, Yeni Zelandalı Edmund Hillary ve şerpa rehberi Tenzing Norgay'ı 29 Mayıs 1953'te 8 bin 849 metrelik zirveye çıkaran ekibin 35 üyesi arasındaydı.

Everest in zirvesine çıkan ilk ekibin son üyesi öldü 2

Hayatının büyük bir bölümünde dağ rehberliği yapan Kanchha Sherpa, Hillary ve Tenzing ile birlikte zirveden önceki son kampa ulaşan üç şerpadan biriydi.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
