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Everest’te 6 günlük mucize: Öldü sanılan rehber buz yiyerek hayatta kalmış

Dünyanın en tehlikeli tırmanış rotalarından biri olan Everest’te inanılması güç bir olay yaşandı. Nepal’li deneyimli dağ rehberi Dawa Sherpa, öldüğü düşünülürken tam 6 gün sonra Base Camp’e (Ana Kamp) doğru sürünerek ilerlerken bulundu.

Everest’te 6 günlük mucize: Öldü sanılan rehber buz yiyerek hayatta kalmış
Gökçen Kökden

Yoğun kar fırtınası ve oksijen seviyesinin kritik derecede düşük olduğu 7.500 metre üzerindeki bölgede kaybolan dağ rehberi Sherpa’nın hayatta kalması, dağcılık dünyasında “mucize” olarak değerlendirildi.

ZİRVEDEN İNİŞ SIRASINDA KAYBOLMUŞTU

Dawa Sherpa, Everest zirvesine ulaştıktan sonra iniş sırasında son olarak Camp 3 (yaklaşık 7.500 metre) civarında görülmüştü. Bundan sonra kendisinden günlerce haber alınamadı ve hayatta kalma ihtimali oldukça düşük olarak değerlendirildi.

6 GÜN SONRA BUZLARIN İÇİNDE SÜRÜNÜRKEN BULUNDU

Arama çalışmalarının devam ettiği süreçte, bir temizlik ekibi Sherpa’yı Khumbu Buz Şelalesi (Khumbu Icefall) bölgesinde ağır şekilde ilerlerken buldu.

Ekip, Sherpa’nın Elleri donma (frostbite) belirtileri taşıdığını Ancak bilincinin açık olduğunu, kendi başına hareket edebildiğini bildirdi.

Sherpa, yaşadığı zorlu süreci anlatırken ilk iki gün boyunca hiçbir şey yiyemediğini söyledi. Açlık ve soğukla mücadele ettiğini belirten deneyimli dağcı, daha sonra hayatta kalmak için buz parçalarını çiğnemeye başladığını ifade etti. Sert buzun dişlerini acıttığını dile getiren Sherpa, buna rağmen ilerlemeye devam ettiğini anlattı.

Cebinde bulunan birkaç çikolata ve küçük atıştırmalıkların hayatta kalmasında kritik rol oynadığını söyleyen Sherpa, bu yiyecekleri suyla yumuşatarak tükettiğini belirtti. Aşırı koşullar altında bunların kendisi için adeta bir yaşam kaynağı olduğunu vurguladı.

Yaşadığı olayın en kritik anlarından birinin ise bir buzul yarığına düşmesi olduğunu aktaran Sherpa, tüm zorluklara rağmen kendi çabasıyla oradan çıkmayı başardığını ve hayatta kalma mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

"BÖYLE BİR ŞEY EVEREST'TE İLK KEZ OLUYOR"

Arama kurtarma operasyonunu yöneten 8K Expeditions yetkilisi Pemba Sherpa, olayın inanılmaz olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu yükseklikte tek başına altı gün hayatta kalıp aşağı inmek neredeyse imkansız. Bu gerçek bir mucize.”

Deneyimli yetkililere göre, Sherpa’nın bu kadar uzun süre hayatta kalması Everest tarihinde nadir görülen bir durum. Kathmandu’daki HAMS Hastanesi yoğun bakım doktorları, Dawa Sherpa’nın tedavi altına alındığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Ailesi ise Sherpa’nın kendisini tanıdığını ve konuşabildiğini belirterek büyük bir sevinç yaşadıklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Everest Dağı Dünya
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