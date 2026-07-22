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Toprağın altından servet fışkırıyordu! Resmen elmas madeninde yürüyorlar

Brezilya'nın tarihi kentlerinden olan Diamantina, 18. yüzyılda keşfedilen elmaslarla dünyanın dikkatini çekmişti. Bir dönem servetin simgesi olan bölge, bugün tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Bölgeye giden ziyaretçiler eski elmas madenlerinde yürüyüş yapma fırsatı buluyor.

Toprağın altından servet fışkırıyordu! Resmen elmas madeninde yürüyorlar
Çiğdem Berfin Sevinç

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde, Serra do Espinhaço Dağları'nın arasında yer alan Diamantina, 18. yüzyılda keşfedilen elmas yataklarıyla ülkenin en önemli madencilik merkezlerinden biri haline geldi. Nehirler ve çakıllı arazilerde bulunan değerli taşlar, bölgeye büyük bir ekonomik hareketlilik kazandırdı.

Portekiz Kraliyeti, elmas ticaretini kontrol altına almak için bölgede sıkı denetimler uygularken, kaçakçılığı önlemek amacıyla özel yönetim sistemi oluşturdu. Ancak bu dönem aynı zamanda köle emeği, zorla çalıştırma ve sosyal eşitsizliklerle de anıldı.

Toprağın altından servet fışkırıyordu! Resmen elmas madeninde yürüyorlar 1

ELMASLAR KENTİN MİMARİSİNİ ŞEKİLLENDİRDİ

Madencilikten elde edilen gelirle görkemli konaklar, kiliseler, meydanlar ve tarihi yapılar inşa edildi. Bu miras sayesinde Diamantina'nın tarihi merkezi, 1938 yılında koruma altına alındı.

Kent, 1999 yılında ise UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edildi. UNESCO, kentin tarihi dokusunun elmas madenciliğiyle şekillenen geçmişini kültürel açıdan önemli bir miras olarak değerlendirdi.

ESKİ MADENLERİN YERİNİ DOĞA TURİZMİ ALDI

Günümüzde Diamantina'da elmas arayışının yerini kültür ve doğa turizmi aldı. Eski maden sahaları artık yürüyüş rotaları, müzeler ve eğitim alanları olarak kullanılıyor.

Toprağın altından servet fışkırıyordu! Resmen elmas madeninde yürüyorlar 2

Bölgeyi ziyaret edenler tarihi konakları, kiliseleri ve elmas dönemine ait eserlerin sergilendiği müzeleri gezerken, eski katır yollarında yürüyüş yapabiliyor.

ŞELALELERİ VE DOĞAL PARKLARIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Diamantina çevresinde bulunan Biribiri Eyalet Parkı, şelaleleri, kayalık alanları ve cerrado bitki örtüsüyle doğaseverlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Serra dos Cristais bölgesi de jeolojik yapısı ve doğal manzaralarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Maden Brezilya elmas Yürüyüş
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