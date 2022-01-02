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Everton'dan Cenk Tosun transferinde pürüz! Beşiktaş...

02.01.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u bedelsiz kiralamak için teklif yaptığı ancak Everton kulübünün ise asgari düzeyde bir teklif beklediği bildirildi.

Everton'dan Cenk Tosun transferinde pürüz! Beşiktaş...

Beşiktaş Cenk Tosun transferinde artık geri sayıma geçerken, İngiltere'den de bu transferle ilgili bazı detaylar gün yüzüne çıktı.

İngiliz basınında Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u bedelsiz kiralamak için teklif yaptığı ancak Everton kulübünün ise asgari düzeyde bir teklif beklediği bildirildi.

Mavi-beyazlılar ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız futbolcu için, bedelsiz kiralama teklifi yapıldı. Ancak İngilizler Everton'ın az da olsa bir ücret beklentisi içerisinde olduğunu belirtti.

Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, Everton'un Cenk Tosun'un ayrılmasıyla yaklaşık 1.5 milyon sterlin tasarruf yapacağına dikkat çekildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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