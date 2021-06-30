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Everton Fenerbahçe'nin de gündemindeki Rafael Benitez'i resmen duyurdu!

30.06.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan İspanyol teknik adam Rafael Benitez'le anlaştığını duyurdu.

Everton Fenerbahçe'nin de gündemindeki Rafael Benitez'i resmen duyurdu!

Teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de Rafael Benitez'di. İspanyol çalıştırıcı, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'la anlaştı. İngiliz kulübü, tecrübeli teknik adamı 3 yıllığına renklerine bağladığını resmen duyurdu.

61 yaşındaki teknik adam, kariyerinde Real Madrid, Chelsea, Liverpool gibi üst düzey takımlarda görev aldı.

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Anlaşmayı imzaladıktan sonra Everton resmi hesabı tecrübeli teknik adamın ilk fotoğrafını paylaştı. Son olarak Çin ekiplerinden Dalian Yifang'ı çalıştıran 61 yaşındaki teknik adam 2004-2010 yılları arasında Liverpool'da görev yapmış ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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