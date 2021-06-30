Everton Fenerbahçe'nin de gündemindeki Rafael Benitez'i resmen duyurdu!

Teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de Rafael Benitez'di. İspanyol çalıştırıcı, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'la anlaştı. İngiliz kulübü, tecrübeli teknik adamı 3 yıllığına renklerine bağladığını resmen duyurdu.

61 yaşındaki teknik adam, kariyerinde Real Madrid, Chelsea, Liverpool gibi üst düzey takımlarda görev aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMIŞTI

Anlaşmayı imzaladıktan sonra Everton resmi hesabı tecrübeli teknik adamın ilk fotoğrafını paylaştı. Son olarak Çin ekiplerinden Dalian Yifang'ı çalıştıran 61 yaşındaki teknik adam 2004-2010 yılları arasında Liverpool'da görev yapmış ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.



