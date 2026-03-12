Mynet Trend

Evin temelinden 22 milyon dolarlık servet çıktı! Tam 100 yıllık

Rusya’nın Torzhok kentinde bir evin altında 100 yıllık 409 altın ruble bulundu. Çarlık dönemine ait hazinenin güncel altın ve koleksiyon değeri yaklaşık 20–22 milyon dolar.

Çiğdem Berfin Sevinç

Kuzeybatı Rusya’nın Torzhok kentinde, bir evin altında yaklaşık 100 yıllık bir altın ruble hazinesi bulundu. Arkeologlar, 2025 yılında Rusya Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü ve Tüm Rusya Tarih ve Etnografya Müzesi ekipleri tarafından yapılan kazılarda, 409 adet altın ruble ortaya çıkardı. Hazinenin güncel altın ve koleksiyon değerinin 20–22 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor.

ÇARLIK DÖNEMİNDEN KALAN HAZİNENİN DETAYLARI

Kazılarda, evin temelinde bir çukur içinde kırılmış bir sır kaplı toprak bardak (candyushka) bulundu. Bardak, 1848–1911 yılları arasında basılmış 409 altın madeni parayla doluydu. Bunlar arasında 387 adet 10 ruble, 10’ar adet 5 ve 15 ruble ile iki adet 7,5 ruble bulunuyor. Çoğu paranın üzerinde son Rus Çarı II. Nikolay’ın dönemi işlenmiş, sadece iki madeni para önceki çarlar (I. Nikolay ve III. Aleksandr) dönemine ait.

Uzmanlar, hazinenin 1917’deki Rus Devrimi sırasında veya hemen sonrasında gizlenmiş olabileceğini, sahibinin daha sonra geri dönmeyi planladığını düşünüyor. Arşiv belgeleri, söz konusu bölgede 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında 24 aile yaşadığını gösteriyor; ancak hangi ailenin hazineyi sakladığı kesin değil.

TARİHİ VE MADDİ DEĞER

Toplamda 4.085 ruble değerindeki hazinenin 1916’daki döviz kuru ile o dönemde yaklaşık 610 ABD doları değerinde olduğu, günümüz şartlarında ise altın ve koleksiyon değerleriyle birlikte toplamın 20–22 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Hazinenin artık All-Russian Historical and Ethnographic Museum’a devredileceği bildirildi.

