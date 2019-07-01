Mynet Trend

Evinde gördüğü yılanı elleriyle yakalayarak doğaya saldı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 01.07.2019 08:05 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir vatandaş evinde eliyle yakaladığı yılanı doğaya saldı.

Bursa İnegöl ilçesi Deydinler Mahallesi'nde yaşayan Erdoğan Bitirim evde gördüğü yılanı elleriyle yakalayıp doğaya saldı. Havaların sıcak olmasıyla birlikte son günlerde sayıları artan yılanlar vatandaşları tedirgin ediyor. Erdoğan Bitirim adlı vatandaş, evinde yakaladığı yılanı doğaya salarken o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Bitirim, yılana her hangi bir zarar vermediği belirterek, "Çok hızlı ve seri hareket ediyordu. Birkaç kez bana saldırmaya kalktı ama ben onu yakaladım. Yakaladığım yılanı zarar vermeden doğa saldım. Yaklaşık 1 metre boyunda bir yılandı" dedi. (İHA)

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Normal uğur böcekleri gibi görünüyorlar ama gerçek çok farklı! Normal uğur böcekleri gibi görünüyorlar ama gerçek çok farklı!
Sıcaktan uyuyamayanlar buraya! Bu tavsiyeler tam size göre Sıcaktan uyuyamayanlar buraya! Bu tavsiyeler tam size göre
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa yılan

En Çok Okunan Trend Haberler

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Hızla yayılıyor! Ölü sayısı bin 469'a yükseldi!

Hızla yayılıyor! Ölü sayısı bin 469'a yükseldi!

İrem Sak'ın havuz pozuna beğeni yağdı!

İrem Sak'ın havuz pozuna beğeni yağdı!

18 yaşındaki gencin feci sonu! Sevgilisiyle tartışıp eve döndü ve...

18 yaşındaki gencin feci sonu! Sevgilisiyle tartışıp eve döndü ve...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İlçede yüzlercesi yine öldü

İlçede yüzlercesi yine öldü

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Normal uğur böcekleri gibi görünüyorlar ama gerçek çok farklı!

Normal uğur böcekleri gibi görünüyorlar ama gerçek çok farklı!

Kavurucu yaz sıcaklarını daha dayanılabilir kılacak yöntemler!

Sıcaktan uyuyamayanlar buraya! Bu tavsiyeler tam size göre

Aklınızı başınızdan alacak 3 boyutlu dövmeler!

Aklınızı başınızdan alacak 3 boyutlu dövmeler!

Gurbetçinin sokağa saçılan paralarını tek tek toplayıp teslim ettiler

İnsanlık ölmemiş dedirten görüntü

Freni boşalan otomobili durdurmak için arkasından böyle koştu

Faciadan dönüldü

Şanlıurfa'da kamyonete arkadan çarpan otomobil alev topuna döndü

Araç alev topuna döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.