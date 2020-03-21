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"Evinde kal" uyarısı kepenk kapattırdı

SAMSUN HABERLERİ  | 21.03.2020 18:40 | Son Güncelleme

Korona virüsü tedbirleri kapsamında vatandaşlara "evinde kal" uyarısı yapıldıktan sonra esnaflar da iş yerlerini kapattı.Çin’de başlayarak dünyanın çeşitli noktalarına yayılan ve binlerce ölümle sonuçlanan korona virüsüne karşı tedbirler alınmaya devam ediyor.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında vatandaşlara "evinde kal" uyarısı yapıldıktan sonra esnaflar da iş yerlerini kapattı.
Çin’de başlayarak dünyanın çeşitli noktalarına yayılan ve binlerce ölümle sonuçlanan korona virüsüne karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Devlet kurumları tarafından vatandaşlara "evinde kal" çağrısı yapıldıktan sonra sokaklar boşaldı.
Samsun’un Terme ilçesinde ise korona virüsü nedeniyle vatandaşların sokağa çıkmadığını gören ve salgın dönemindeki alışverişin riskli olacağını düşünen esnaflar kepenk kapattı. İş yerlerini kapatan lokantalar camlarına, “Korona virüsü salgını sebebiyle siz değerli halkımızın ve personelimizin sağlığı için işletmememizin faaliyetine geçici bir süre ara veriyoruz” ifadelerine yer verdi.
Esnaflar, hem salgına önlem almak için hem de sokaktaki vatandaş sayısının düşmesiyle beraber işyerlerini kapattıklarını açıkladılar. İlçede kimi esnaf iş yerini açmaya devam edeceğini belirtirken kimi esnaflar ise salgının gidişatına göre işinin başına geçeceğini açıkladı.

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