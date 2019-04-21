Evinde ölü bulunmuştu! O şüphe doğru çıktı

Alınan bilgiye göre, Dilan Tutucu'nun (18), dün Yıldız Mahallesi'ndeki evinde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Katil zanlısı olarak aranan genç kızın ayrıldığı erkek arkadaşı A.Y, İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

Zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Buca ilçesi Yıldız Mahallesi’nde cuma günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Dilan Tutucu'dan haber alamayan yakınları, genç kızın oturduğu eve gitmiş ve kapının açılmaması üzerine durumu polis ekiplerine bildirmişti.

Eve giren ekipler, Tutucu’yu tabancayla vurulmuş olarak kanlar içerisinde bulmuş Tutucu’nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Burada yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınan Dilan’ın cenazesi, Yeni Buca Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.

Babası Mehmet Ali Tutucu’nun da yaklaşık 15 yıl önce cinayete kurban gittiği öğrenilen genç kızın cinayet zanlısının yakalanması için polis çalışma başlatmıştı.

Genç kızın oturduğu evin çevresindeki güvenlik kamerası ve mobese kayıtlarının özellikle son 24 saati incelemeye alınmış Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tutucu’nun eski erkek arkadaşı A.Y. tarafından da öldürülmüş olabileceğini değerlendirmişti. (DHA-AA)

