Evindeki banyoda bulunmuştu! Ünlü şefin ölüm nedeni belli oldu!

"Worst Cooks in America", "Iron Chef America", "Chef Wanted with Anne Burrell" ve "The Best Thing I Ever Ate" gibi programlarla yıllar içinde milyonlarca takipçiye ulaşan Food Network'ün tanınmış yüzlerinden 55 yaşındaki aşçı Anne Burrell geçen ay Brooklyn'deki evinde ölü bulunmuştu.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI

Banyoda bilinçsiz halde ve çevresinde yaklaşık 100 adet hapla çevrili bulunan ünlü şefin ise ölüm nedeni belli oldu.

New York Adli Tıp Kurumu'na göre Burrell alkol ve ilaçlardan aşırı dozda alarak intihar etti. Ölümün kayıtlara "madde zehirlenmesi" olarak geçirildiği ifade edildi.