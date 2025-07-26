Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Evindeki banyoda bulunmuştu! Ünlü şefin ölüm nedeni belli oldu!

Food Network'ün tanınmış yüzlerinden 55 yaşındaki aşçı Anne Burrell ABD'de evindeki banyoda ölü bulunmuştu. New York Adli Tıp Kurumu ünlü şefin ölüm nedenini açıkladı.

Evindeki banyoda bulunmuştu! Ünlü şefin ölüm nedeni belli oldu!

"Worst Cooks in America", "Iron Chef America", "Chef Wanted with Anne Burrell" ve "The Best Thing I Ever Ate" gibi programlarla yıllar içinde milyonlarca takipçiye ulaşan Food Network'ün tanınmış yüzlerinden 55 yaşındaki aşçı Anne Burrell geçen ay Brooklyn'deki evinde ölü bulunmuştu.

Evindeki banyoda bulunmuştu! Ünlü şefin ölüm nedeni belli oldu! 1

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI

Banyoda bilinçsiz halde ve çevresinde yaklaşık 100 adet hapla çevrili bulunan ünlü şefin ise ölüm nedeni belli oldu.

Evindeki banyoda bulunmuştu! Ünlü şefin ölüm nedeni belli oldu! 2

New York Adli Tıp Kurumu'na göre Burrell alkol ve ilaçlardan aşırı dozda alarak intihar etti. Ölümün kayıtlara "madde zehirlenmesi" olarak geçirildiği ifade edildi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Selçuk Bayraktar "Kullanıyoruz" diyerek duyurduSelçuk Bayraktar "Kullanıyoruz" diyerek duyurdu
280 gram doğdu, yaşama ihtimali sıfırdı! Minik bedeniyle rekor kırdı280 gram doğdu, yaşama ihtimali sıfırdı! Minik bedeniyle rekor kırdı

Anahtar Kelimeler:
şef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 'O fayda 7 büyüklüğünde deprem olacak mı?' sorusu yanıt buldu

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 'O fayda 7 büyüklüğünde deprem olacak mı?' sorusu yanıt buldu

ÖTV zammı ikinci eli vurdu! İlandaki fiyatlar öyle bir değişti ki...

ÖTV zammı ikinci eli vurdu! İlandaki fiyatlar öyle bir değişti ki...

Selçuk Bayraktar "Kullanıyoruz" diyerek duyurdu

Selçuk Bayraktar "Kullanıyoruz" diyerek duyurdu

Binlerce vaka bildirildi, hastaneler doldu taştı! Çin'de virüs paniği...

Binlerce vaka bildirildi, hastaneler doldu taştı! Çin'de virüs paniği...

280 gram doğdu, yaşama ihtimali sıfırdı! Minik bedeniyle rekor kırdı

280 gram doğdu, yaşama ihtimali sıfırdı! Minik bedeniyle rekor kırdı

Genç kızla öpüştü, müstehcen fotoğraf mahkemede ortaya çıktı

Genç kızla öpüştü, müstehcen fotoğraf mahkemede ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.