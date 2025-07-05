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Evine girmişti! Yakalayınca parmağını kaptırdı! Sakinliği ise görenleri şaşırttı

Hatay'de eve giren 1 metrelik yılanı çıkarmak isteyen 'Yılancı Kemal' parmağını kaptırdı. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Evine girmişti! Yakalayınca parmağını kaptırdı! Sakinliği ise görenleri şaşırttı

Olay Hatay'ın Payas ilçesinde yaşandı. Evine yılan giren vatandaşın yardım çağrısı üzerine bölgeye giden Yılancı Kemal, uzmanlıkla yılanı yakalamak istedi. Müdahale esnasında 1 metrelik yılan Başer'in parmağını ısırdı.

Evine girmişti! Yakalayınca parmağını kaptırdı! Sakinliği ise görenleri şaşırttı 1

SAKİNLİĞİ İLE ŞOKE ETTİ

Yılan tarafından ısırılan Başer'in o anlarda, "Bırakın bir şey olmaz, hadi bırak hadi bırak" diyerek soğukkanlı tavrını koruduğu görülürken, yılanı elinden zarar vermeden uzaklaştırdığı anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Evine girmişti! Yakalayınca parmağını kaptırdı! Sakinliği ise görenleri şaşırttı 2

Kemal Başer'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Çevredekilerin yaşadığı korku dolu anlarsa dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay yılan
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