Evine yürürken sokakta saldırıya uğradı, vahşice öldürüldü! Cinayetten birkaç saat önceki mesajları ortaya çıktı

İngiltere’nin Grant Hills bölgesinde evine yürüdüğü sırada tanımadığı 29 yaşındaki bir adamın saldırısı sonucunda hayatını kaybeden Zara Aleena’nın ölümü ülkede gündem oldu. Polis soruşturmaya devam ederken Aleena’yı öldürdüğü şüphesiyle 29 yaşındaki bir adamı tutukladı. Saldırının yaşandığı anın güvenlik kamerası görüntülerini polisle paylaşan Aleena’nın komşusu olaya ilişkin olarak, “Adam arkadan geldi, onu yol boyunca takip etti. Olay ana yolda yaşandı ve adam kadını birkaç kez yumrukladı” ifadelerini kullandı. Polis saldırganın herhangi bir silah kullanmadan Aleena’ı darp ederek öldürdüğünü belirtti.

“BUNU AŞAMAYACAĞIM”

Aleena’nın vefatından ardından yakın bir arkadaşı olaydan saatler öncesinde ikili arasında geçen bir mesajlaşmayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Aleena’nın arkadaşı Lisa arkadaşıyla konuşmasının ekran görüntüsünü yayınlayarak, “Tamamen kırıldım. En iyi arkadaşımdı. Hiç tanımadığı yabancı bir kişi tarafından öldürüldü. Şoke oldum ve çok kızgınım. Hafta sonlarının çoğunu birlikte geçirdik. Bu hafta sonu birlikte olmamız gerekiyordu ama iptal etmek zorunda kaldım ve gelecek hafta sonu buluşmayı ayarladım.Keşke onunla bu hafta sonu görüşseydim. Onu bir daha asla görmeyeceğim. Sesini bir daha asla duyamayacağım.Her gün konuşuyorduk. Bunu asla aşamayacağım. Şimdi huzur içinde uyu güzel meleğim” notunu ekledi.



