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Korkunç görüntüler! Sevgilisine iç çamaşırıyla saldırıp tecavüz etmeye çalıştı, o anlar saniye saniye kaydedildi

24.06.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşanan bir olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı. Evin içinde bulunan ve sahiplerinin köpekleri kontrol etmek için kullandığı kameralar bir aile içi şiddet olayına tanık oldu. Kare kare kameralara yansıyan görüntülerde Christopher Forrest’in sevgilisini iç çamaşırıyla boğmaya çalıştığı ve sevgilisini taciz ettiği görüldü.

Korkunç görüntüler! Sevgilisine iç çamaşırıyla saldırıp tecavüz etmeye çalıştı, o anlar saniye saniye kaydedildi

İngiltere’de yaşayan 40 yaşındaki Christopher Forrest ve sevgilisinin arasındaki yaşananlar evde bulunan kameralar tarafından anbean kaydedildi. Polisin incelediği görüntülerde Forrest’in defalarca kez sevgilisine şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Sevgilisinin boğazını iç çamaşırıyla sıkan ve öldürmekle tehdit eden Forrest, çıkartıldığı Hamilton Mahkemesi’nde sevgilisini yaralamak ve hayatını tehlikeye atmak için gerçekleştirdiği üç saldırıdan suçlu bulundu. Daily Record raporlarına göre saldırılar Temmuz 2017 ile Ağustos 2020 arasında evlerinde gerçekleşti.

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Christopher Forrest'in eski kız arkadaşını taciz ederken ki rahatsız edici güvenlik kamerası görüntüleri Facebook'ta yayınlandı. Ev boşken köpekleri izlemek için kullanılan bir kameraya kaydedilen tüyler ürpertici görüntüler, Forrest'in kadına tacizde bulunduğunu ve sebepsiz yere saldırılar düzenlediğini gösteriyor. Bir videoda, adamın kadını boğduğu ve 'Öleceksin' dediği sırada nefesinin kesildiği duyuluyor.

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Christopher Forrest'in ismi açıklanmayan kız arkadaşı ise verdiği ifadesinde, “Her saldırı sırasında fiziksel acı çektim. Saatlerce acı içinde yerde kıvrandım. Beni sevdiğini iddia eden bir kişiden bu muameleyi hak etmiyorum. Yaşadıklarım karşısında büyük bir şaşkınlık içinde kaldım. İşten eve geldiğimde ne ile karşılacağımı bilmiyordum. Saldırganım o kadar öngörülemezdi ki ona yemek hazırlamak gibi güzel bir şey yapmaya çalıştığımda bile bana saldırıyordu” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere taciz
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