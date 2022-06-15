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Akılalmaz cinayet! Kocasını öldüresiye dövdü, kasap oğullarını çağırarak cansız bedenini parçalattı

15.06.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin’de yaşanan bir olay ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı. Kocasını öldüresiye döven ve kasap oğullarından cesedini parçalamalarını isteyen Laura Marcela Campos isimli bir kadın, adamın kızına cinsel istismarda bulunduğu için bunu yaptığını söyleyerek suçlarını itiraf etti.

Akılalmaz cinayet! Kocasını öldüresiye dövdü, kasap oğullarını çağırarak cansız bedenini parçalattı

Arjantin'in Lomas de Zamora bölgesindeki bir çöp kutusunda ayakları birbirine bağlı halde bulunan iki bacak keşfedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bedeninden ayrılan bacakların Daniel Tomas Silvero isimli adama ait olduğunu anladı ve olayı araştırmaya başladı. Adamın karısı üzerindeki şüphelerini arttıran polis onu sorguya aldı. 47 yaşındaki kadın, 56 yaşındaki kocası Daniel Tomas Silvero'yu şiddetli bir kavga sırasında döverek öldürdüğünü itiraf etti. Kocasını öldürdükten sonra kasap çocuklarını çağıran anne cansız bedeni parçalara ayırarak kasabanın çeşitli bölgelerinde sakladıklarını söyledi.

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KIZI MESAJDAN ŞÜPHELENDİ

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Laura Marcela Campos kocasının kızına cinsel tacizde bulunduğunu söyleyerek onu öldürdüğünü anlattı. Silvero’nun 2019 yılında 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmaktan ceza aldığı ortaya çıktı.

Kurbanın önceki evliliğinden olan Milagros isimli kızı babasının cep telefonundan garip bir mesaj aldığını söyledi. Alışılmadık şekilde yazım hatalarıyla dolu olan mesajda, babasının evini ve telefon numarasını değiştireceğini ve onu aramamasını söylediğini ifade etti. Milagros aynı zamanda babasının geçtiğimiz yıllarda bir mektup gönderdiğini ve kendisine bir şey olması halinde onu şu anki evlerinde aramaları gerektiği konusunda uyardı.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin
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