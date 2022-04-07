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Evini, arsasını, arabasını sattı! Hayali bir kadına dolandırıldı, kuryeliğe başladı! Müge Anlı'da isyan etti!

07.04.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan bir dolandırıcılık olayı izleyenleri ekrana kilitledi. İnternetten tanıştığı ve kendisini yemek fotoğrafları ile etkileyen hayali bir kadına evini, arsasını, arabasını ve milyonlarını kaptıran Mehmet Genç'in anlattıkları stüdyodakileri adeta şoke etti.

Evini, arsasını, arabasını sattı! Hayali bir kadına dolandırıldı, kuryeliğe başladı! Müge Anlı'da isyan etti!

Müge Anlı'da ekrana gelen dolandırıcılık olayı gündeme bomba gibi oturdu. Mehmet Genç, iddiaya göre internetten tanıştığı hayali kadına evlenme vaadiyle kanarak milyonlarca para yolladı. Mehmet Genç'ten sırayla altın bilezik, zincir gibi pahalı takılar isteyen kadının komşusu da canlı yayına bağlanarak dolandırıcılıkla suçlanan kadının bir anda zenginleştiğini söyledi.

HAYALİ BİR KADIN TARAFINDAN EVLİLİK VAADİYLE DOLANDIRILDI!

İnternetten tanıştığı hayali bir kadın ile sürekli konuştuğunu ve kendisine aşık olarak kandığını söyleyen mağdur Mehmet Genç, dolandıran kadının kalın bir yüzük istediğini ve kendisinin de yüzüğü ayarlayıp otobüs ile yolladığını açıkladı.

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Evini, arsasını, 5 aracını ve 2 işletmesini hayali kadın uğruna kaybeden Genç, kaşıdaki hayali kadının 80 gram zincir istediğini de söyledi. Bu zincirlerin ise yaklaşık fiyatının 90 bin ila 100 bin TL arasında olduğu ortaya çıktı.

"BAZI KONULARDA VİCDANLIYDI"

Her şeyini kaybeden ve sonrasında kuryeliğe başlayan Mehmet Genç, sürekli çeşitli takılar isteyerek kendisinden para koparmaya çalışan kadının bazı konularda vicdanlı olduğunu ve gelinlik gibi bazı eşyaları kadın tarafının karşıladığını söyledi.

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GÖNDERDİĞİ YEMEK FOTOĞRAFLARINA KANDI!

Kadının kendisine sürekli yemek fotoğrafları yolladığını söyleyen Mehmet Genç, karşıdaki kadının çok güzel yemek yaptığını düşünerek hayali kadına aşık olduğunu söyledi.

6 SENELİK YALNIZLIĞINA SON VERMEK İSTERKEN...

6 senedir yalnız olduğunu söyleyen mağdur isim, karşıdaki kişinin ev işlerinde marifetli olduğunu düşünerek etkilenmeye başladığını belirtti.

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EVİNİ, ARABASINI SATTI! KARŞILIĞINDA NEFES SESİ VE YEMEK FOTOĞRAFI ALDI

Evini, arabasını ve milyonlarca lirasını kaybedip karşılığında nefes sesi ve yemek fotoğrafı alan isim, gerçek isminin Züleyha olduğu öğrenilen ve dolandırıcılıkla itham edilen kadına 5 bilezik parası da gönderdiğini söyledi.

"BİR ANDA ZENGİNLEŞTİLER"

Dolandırıcılık iddiasında adı geçen kadının komşusu ise, komşusunun birden bire zenginleştiğini ve kürkler, lüks kıyafetler giymeye başladığını söyledi.

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İsminin Nihat olduğu bilinen komşu, dolandırıcılık ile itham ettiği komşusunu ayrıca karısı ile arasını bozmakla suçladı. Komşu Nihat bey, eşi ile arası bozulduktan sonra 5 senedir kendisini görmediğini söyledi.

KENDİ BEBEĞİNİ YILLARCA SAKLADI!

Dolandırıcılık ile suçlanan Züleyha'nın geçtiğimiz senelerde bir bebeğinin dünyaya geldiği öğrenilirken, bebeği eşi ile beraber sakladığı ortaya çıktı. Züleyha'nın ailesi canlı yayına bağlanarak bebekten haber alamadıklarını söyledi ve bebeğin para karşılığı satıldığından endişelendiklerini de belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık atv Müge Anlı
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