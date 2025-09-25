Mynet Trend

Evinin beton zemininde gömülü buldu ne yapacağını bilemedi!

ABD'nin San Francisco eyaletinde yaşayan bir kiracı, yeni taşındığı çok eski bir evin zemininde şaşırtan bir şeyle karşılaştı. Sosyal medyada paylaşan adama yorum yağdı.

Reddit'te paylaşım yapan bir ev sahibi, 1920'lerden kalma evinin temeliyle ilgilendiği sırada beton zemine gömülü bir kasayla karşılaştığını paylaştı.

"İÇİNDE BİR ŞEY OLUP OLMADIĞINI ANLAYACAĞIZ"

Betonu kıran ev sahibi "Evimizi yenilerken bu kasayı ortaya çıkardık. 1920'lerde inşa edilmiş. Markasını bilen ya da nasıl açacağına dair fikri olan var mı? Google'da aradım ama eşleşen bir görsel bulamadım. Çıkardığımızda sallayarak içinde bir şey olup olmadığını anlamaya çalışacağız." dedi.

30 yıllık çilingir olduğunu belirten bir kullanıcı "Onlarca gizemli kasa açtım, hiçbiri dolu çıkmadı. İnsanlar evden taşınmadan önce içindekileri mutlaka boşaltıyor. Ama kim bilir, belki de bu kasa bir milyonerin mirasçısız ölümüyle unutulmuş, altınlarla dolu bir hazineyi saklıyordur..." yorumunu yaptı.

