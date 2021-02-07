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Evinin bir odasını atölyeye çeviren genç kız, hayallerini tuvallere yansıtıyor

07.02.2021 13:25 | Son Güncelleme:
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Muş’ta çocukluk yıllarında ünlü ressam Bob Ross’u hayranlıkla izleyen Yasemin Güven, çocukluk hayalini katıldığı devlet kursu sayesinde hayata geçirdi.Muş merkezde yaşayan 26 yaşındaki Yasemin Güven, çocukluğunda izlediği Bob Ross sayesinde resim çizme yeteneğini keşfetti.

Muş’ta çocukluk yıllarında ünlü ressam Bob Ross’u hayranlıkla izleyen Yasemin Güven, çocukluk hayalini katıldığı devlet kursu sayesinde hayata geçirdi.
Muş merkezde yaşayan 26 yaşındaki Yasemin Güven, çocukluğunda izlediği Bob Ross sayesinde resim çizme yeteneğini keşfetti. Gençlik merkezinde açılan kursa katılarak resim tekniklerini öğrenen Güven, 4 yıldır profesyonel olarak resim çiziyor. Evinin bir odasını atölyeye çeviren genç kız, hayallerini burada karakalem ve yağlı boya sanatıyla tuvallere yansıtıyor.
Yaptığı resimlerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Yasemin Güven, küçüklüğünden beri resim çizmeyi sevdiğini belirterek, “Kırtasiyede resim boyası alırken gençlik merkezinde resim kursunun olduğunu duymuştum. Kurs, genel olarak resim tekniklerini öğrenmek, benim için iyi bir fırsattı. Karakalem öğrenmeye çalışırken aklımın bir köşesinde sulu boya, tuval ve fırçalar vardı. Resimle 4 yıldır ilgileniyorum. Son bir yıldır evin bir köşesini atölye haline getirip o şekilde çalışma ortamı hazırladım. Genel olarak manzara resimlerine ilgim var ama bunun yanında düşüncelerimi de tuvale yansıtmaya çalışıyorum” dedi.

“Bana hitap eden resimleri yapıyorum”
Özellikle kendisine hitap eden resimleri yaptığını ifade eden Güven, çevresinden karakalem siparişleri aldığını söyledi. Boya ve tuval masraflarını karakalem siparişlerinden elde ettiğini anlatan Güven, “Bu içimdeki boya, tuval, fırça aşkı da çocukluğumdan kalan her sabah hiçbir programını kaçırmadığım ressam Bob Ross’dan geliyor. Severek elimde boyaları hissederek yaptığım her resmin sonunda yüzüm gülüyor mutlu oluyorum. Benim için apayrı tarifi olmayan bir mutluluktur. İnsan her istediğini elde edemiyor belki, bazen çok istediğimiz şeyler bize çok uzaktadır, ne kadar çabalasak da olmuyor ve sonunda da vazgeçiş evresi devreye giriyor ve bu insanı ruhen yıpratabiliyor” diye konuştu.

“Hayalini kurduğum her şeyi en iyi şekilde bir tuvale sığdırmaya çalışıyorum”
Hayalini kurduğu her şeyi en iyi şekilde bir tuvale sığdırmaya çalıştığını vurgulayan Güven, “Bu hayatta hayallerimiz gerçek olmasa da tuvalde bir gerçeklik payı olduğuna inanıyorum. İmrenerek her fırça darbesini izlediğim ressam Bob Ross iyi ki zamanında biz çocukları etrafına toplamış. İçimdeki hayallerimi tuvalle sığdırmama sebep olmuş” şeklinde konuştu.

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