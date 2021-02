Evinin bir odasını atölyeye çeviren genç kız, hayallerini tuvallere yansıtıyor

“Bana hitap eden resimleri yapıyorum”

Özellikle kendisine hitap eden resimleri yaptığını ifade eden Güven, çevresinden karakalem siparişleri aldığını söyledi. Boya ve tuval masraflarını karakalem siparişlerinden elde ettiğini anlatan Güven, “Bu içimdeki boya, tuval, fırça aşkı da çocukluğumdan kalan her sabah hiçbir programını kaçırmadığım ressam Bob Ross’dan geliyor. Severek elimde boyaları hissederek yaptığım her resmin sonunda yüzüm gülüyor mutlu oluyorum. Benim için apayrı tarifi olmayan bir mutluluktur. İnsan her istediğini elde edemiyor belki, bazen çok istediğimiz şeyler bize çok uzaktadır, ne kadar çabalasak da olmuyor ve sonunda da vazgeçiş evresi devreye giriyor ve bu insanı ruhen yıpratabiliyor” diye konuştu.

“Hayalini kurduğum her şeyi en iyi şekilde bir tuvale sığdırmaya çalışıyorum”

Hayalini kurduğu her şeyi en iyi şekilde bir tuvale sığdırmaya çalıştığını vurgulayan Güven, “Bu hayatta hayallerimiz gerçek olmasa da tuvalde bir gerçeklik payı olduğuna inanıyorum. İmrenerek her fırça darbesini izlediğim ressam Bob Ross iyi ki zamanında biz çocukları etrafına toplamış. İçimdeki hayallerimi tuvalle sığdırmama sebep olmuş” şeklinde konuştu.