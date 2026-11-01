Evinizdeki fazlalıklardan kurtulmanın 8 yolu! Bu taktik evinizi ferahlatacak

Evde biriken ve artık kullanılmayan eşyalar zamanla yaşam alanlarını daraltabiliyor. Daha düzenli bir ev için işe nereden başlayacağını bilemeyenlere uzmanlardan pratik öneriler geldi. Fazla eşyalardan kurtulurken yapılan hatalara dikkat çekilen önerilerde, bazı alışkanlıkların değiştirilmesi gerektiği vurgulandı.

1. Önce aynı eşyalardan kurtulun

Evde aynı türden kaç tane eşya olduğunu kontrol edin. Fazladan kupalar, kıyafetler ve kullanılmayan telefonlar, elden çıkarmaya başlamak için iyi bir seçenek olabilir.

2. Yeni saklama ürünleri almayın

Dağınıklığı çözmek için hemen sepet ve dolap satın almak yerine önce kullanılmayan eşyaları ayırın. Eşyaları saklanacak, satılacak, bağışlanacak ve geri dönüştürülecek şekilde sınıflandırın.

3. Acele etmeyin

Eşyaları bir anda elden çıkarmaya çalışmayın. Her parçayı inceleyin ve gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Karar vermekte zorlandığınız eşyaları bir süre göz önünde tutmak, onlardan vazgeçip geçemeyeceğinizi anlamanıza yardımcı olabilir.

4. Kullanmadığınız eşyaları geleceğe saklamayın

Bir gün ekmek makinesi kullanacağınızı, dikiş öğreneceğinizi ya da sağlıklı içecekler hazırlayacağınızı düşünerek yıllardır kullanmadığınız eşyaları saklıyor olabilirsiniz. Ancak uzun süredir kullanmadığınız ürünlerin yeniden işe yarama ihtimalini değerlendirin.

5. Kullanmadığınız eşyalara ikinci bir şans verin

Artık ihtiyaç duymadığınız kitap, oyuncak, kıyafet ve ev eşyalarını satabilir veya bağışlayabilirsiniz. Böylece hem evinizde yer açabilir hem de başkalarının bu eşyalardan yararlanmasını sağlayabilirsiniz.

6. Anıları eşyalardan ayırın

Bazı eşyaları elden çıkarmayı zorlaştıran şey, onlarla bağlantılı anılar olabilir. Bu tür eşyaları saklamak yerine fotoğraflarını çekebilir veya sevdiklerinize verebilirsiniz. Böylece anılarınızı korurken evinizde de yer açabilirsiniz.

7. Karar vermekte zorlanıyorsanız yardım alın

Hangi eşyanın kalacağına karar veremiyorsanız güvendiğiniz bir arkadaşınızdan yardım isteyin. Dışarıdan bir göz, gerçekten ihtiyaç duyduğunuz eşyaları ayırmanızı kolaylaştırabilir.

8. Aynı hataları tekrarlamayın

Eşyaları ayırdıktan sonra neden kullanmadığınızı düşünün. Sırf indirimde olduğu için mi aldınız, yoksa gerçekten ihtiyacınız var mıydı? Alışveriş alışkanlıklarınızı gözden geçirmek, evinizin yeniden gereksiz eşyalarla dolmasını önleyebilir.