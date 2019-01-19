Evkur Yeni Malatyaspor 3-2 Göztepe

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Göztepe’yi konuk etti. Ev sahibi gol düellosuna sahne olan maçı 3-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Yeni Malatyaspor’a galibiyeti getiren goller 30.saniyede Ömer Şişmanoğlu, 34’te Donald ve 54’te penalıdan Aleksic ile geldi.

Güçlü rakibi karşısında 2 kez beraberliği yakalayan ancak puanı kaçıran Göztepe’nin sayılarını ise 20’de Halil Akbunar ve 41’de Poko kaydetti. Bu galibiyetle birlikte Malatyaspor puanını 32'ye yükseltti ve lider Başakşehir ile arasındaki farkı 1 maç fazlasıyla 3'e indirdi. Üst üste 4. yenilgisini alan Göztepe ise 22 puanda kaldı. Malatyaspor, gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Göztepe ise Antalyaspor'u İzmir'de ağırlayacak.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

1. dakikada Yeni Malatyaspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza alanında topla buluşan Ahmed'in son çizgiye inerek verdiği pasta Ömer Şişmanoğlu'nun altıpas içerisinde sağ ayağıyla yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

20. dakikada Göztepe’de sağ kanatta kullanılan taç atışı sonrası gelişen atakta Berkan kafayla topu Halil’e indirdi. Sol ayağıyla vuruşunu yapan Halil, topu filelerle buluşturdu. 1-1

34. dakikada sol kanattan Erkan’ın yaptığı ortada Ömer’nin pasını geriye vermesiyle topla buluşan Donald, ceza alanının dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

41. dakikada Göztepe’nin gelişen atağında Yeni Malatyaspor savunmasının hatasını affetmeyen Poko, ceza alanı içinde yaptığı vuruşta topu kaleci Farnolle'un sağından ağlara gönderdi. 2-2