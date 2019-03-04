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Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçında VAR bozuldu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 04.03.2019 13:52 | Son Güncelleme

Lider Medipol Başakşehir'in Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 yendiği maçta çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Maç başlamadan önce VAR sisteminin bozulduğu ve hakem Fırat Aydınus'un iki takımı da bilgilendirerek maçı başlattığı ortaya çıktı.

Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçında VAR bozuldu

Süper Lig’in 24. haftasında Malatya’da oynanan E.Yeni Malatyaspor - M.Başakşehir müsabakasının ilk yarısında VAR sisteminde yaşanan sorun nedeniyle maçın hakemi Fırat Aydınus ile VAR hakemleri bir süre iletişim sağlayamadı.

Alınan bilgiye göre Malatya’da oynanan maçın başlama düdüğü öncesi VAR’da sorun oluştu ve hakem Fırat Aydınus müsabakayı yaklaşık 3 dakikalık bir gecikmeyle başlattı. Aydınus daha sonra iki takım kaptanını yanına çağırarak durumu anlattı. E.Yeni Malatyaspor takım kaptanı Adem Büyük ve M.Başakşehir takımı kaptanı Emre Belezoğlu’na VAR’da sorun oluştuğunu ve VAR hakemleriyle iletişime geçemediğini söyleyen Fırat Aydınus, iki kaptanın onayını da alınca maçı başlattı.

Maçın ilerleyen dakikalarında ise müsabakanın 4. hakemi Hakan Ceylan E.Yeni Malatyaspor takımının yedek kulübesine giderek VAR’da yaşanan sorunun çözüldüğünü iletti.

Maçın başlamasının ardından hakem Fırat Aydınus'un, Arda Turan'ın düşürülmesiyle Medipol Başakşehir lehine penaltı kararı vermiş ve hem sosyal medyadan hem de Evkur Yeni Malatyaspor cephesinden tepki görmüştü.

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Medipol Başakşehir Evkur yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig VAR fırat aydınus

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
R E Z A L E T !!!
yani artik dicek bisey yok kalmadi bosuna konusuyoruz
Önce Trabzon, şimdi de Malatya bu hakemin hışmına uğradı. Başakşehir şampiyonluğu garantiledi. Ligin bir anlamı kalmadı. Artık sen oyna aydınus...
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