SPOR

Evkur Yeni Malatyaspor'un takım otobüsüne taşlı saldırı

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 10.02.2019 18:44 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor ile oynanan maçın ardından stadyumdan ayrılıp, havalimanına giden Evkur Yeni Malatyaspor kafilesini taşıyan otobüs, taşlı saldırıya uğradı. Yaralananın olmadığı saldırıda otobüsün camı kırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren Konyaspor taraftarı olan 18 yaşından küçük 2 kişi de polis tarafından gözaltına alındı.

Evkur Yeni Malatyaspor'un takım otobüsüne taşlı saldırı

Evkur Malatyaspor, Konya Büyükşehir Belediyesi Stad'ında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Malatyaspor kafilesini taşıyan otobüs, havalimanına gitmek için stattan ayrıldığı sırada, taşlı saldırıya uğradı.

evkur-yeni-malatyaspor-takim-otobusune-tasli-saldiri_1693_dhaphoto2

Yaralananın olmadığı saldırıda camı kırılan otobüs, yoluna devam etti. Konya Havalimanı'na gelen sarı-siyahlı kafile, özel uçakla Malatya'ya hareket etti.

evkur-yeni-malatyaspor-takim-otobusune-tasli-saldiri_1693_dhaphoto3

Saldırıyı gerçekleştiren ve gözaltına alınan Konyaspor taraftarı iki kişi de, 18 yaşından küçük olduğu için ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

evkur-yeni-malatyaspor-takim-otobusune-tasli-saldiri_1693_dhaphoto4

evkur-yeni-malatyaspor-takim-otobusune-tasli-saldiri_1693_dhaphoto5

PARTNERSeyirci rol zannetti ama...Seyirci rol zannetti ama...
Kamara iddialı konuştuKamara iddialı konuştu
Malatyaspor’un yeni golcüsü iddialıMalatyaspor’un yeni golcüsü iddialı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Evkur yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Olay sözler! 'Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam'

Olay sözler! 'Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam'

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

UEFA'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye mesaj

UEFA'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye mesaj

G.Saray'ın yıldızı ile dalga geçtiler

G.Saray'ın yıldızı ile dalga geçtiler

Shinji Kagawa için flaş iddia!

Shinji Kagawa için flaş iddia!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Malatya'ya yeni sol bek

Malatya'ya yeni sol bek

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Gol düellosunun galibi Malatyaspor

Gol düellosunun galibi Malatyaspor

Bulut'tan 'istifa' açıklaması

Bulut'tan 'istifa' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evkur Yeni Malatyaspor'un takım otobüsüne taşlı saldırı

Süper Lig ekibinin otobüsüne saldırı!

Aboubakar Kamara: İnsanların beklentilerini boşa çıkarmayacağım

Kamara iddialı konuştu

Aboubakar Kamara: Bunu beklemiyordum, çok etkilendim

Malatyaspor’un yeni golcüsü iddialı

Barış Alıcı'nın hedefi Avrupa

Barış Alıcı'nın hedefi Avrupa

Erol Bulut'a doğum günü sürprizi

Bulut'a doğum günü sürprizi

Evkur Yeni Malatyaspor, Aboubakar Kamara'yı sezon sonuna kadar kiraladı

Malatya Kamara'yla imzaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.