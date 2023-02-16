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Evladı günlerce enkaz altında kaldı! Kızını kaybeden Orhan Aydın'dan yürek burkan paylaşım

16.02.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiyatrocu Orhan Aydın’ın Hatay’da enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın günlerce enkaz altında kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Evlat acısıyla sarsılan Orhan Aydın sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla görenleri ağlattı.

Evladı günlerce enkaz altında kaldı! Kızını kaybeden Orhan Aydın'dan yürek burkan paylaşım

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğündeki deprem onlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Kimi annesini, kimi evladını, kimi babasını, kimi eşini, kimi ise yakınlarını kaybetti. Geriye büyük bir acı ve yıkım kaldı.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Aydın'ın kıeı zve eski eşi de enkaz altında kaldı. Eski eşi Elif Torun Öneren enkaz altından çıkarılan Aydın, "Çocuğumun anası Elif Torun Öneren’i enkazdan halk çıkarmış. Sıra kızımda. Haydi canım benim, haydi diren. Tek varlığımdır ve çok canım acıyor. Ülkem için ağlıyorum. Bizi yalnızca dayanışma kurtarır" ifadelerini kullandı.

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EVLAT ACISIYLA SARSILDI

Deprem felaketinin 6'ncı gününde Orhan Aydın'ın kızı Eylem Aydın'dan acı haber geldi. Hatay'da 36 saat süren çalışmalarının ardından Eylem Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı.

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Orhan Aydın, kızının vefatından beş gün sonra yürek yakan bir paylaşıma imza attı. Twitter hesabından kızı Eylem Şafak Aydın'ın fotoğrafını yayınlayan usta sanatçı, "Babalarından önce ölmemeli çocuklar" mesajıyla görenleri ağlattı.


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